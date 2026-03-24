Chương trình khuyến mại ”Bật nắp Nghe Tinh – Đón hè sảng khoái”

Đây là cơ hội tuyệt vời để khách hàng vừa tận hưởng sản phẩm yêu thích vừa có cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn. Cách thức tham gia chỉ với một thao tác đơn giản – Bật nắp sản phẩm Bia Nghe Tinh của Savabeco khách hàng có thể tìm thấy mã trúng thưởng hoặc thông tin quà tặng ngay dưới khoen lon.

Cách thức tham gia chương trình khuyến mãi:

Sản phẩm khuyến mãi Bia lon Nghe Tinh Lager 330ml



Bước 1: Mua sản phẩm có in chương trình khuyến mãi trên bao bì.

Bước 2: Bật nắp và kiểm tra dưới khoen lon

Bước 3: Nếu có mã trúng thưởng khách hàng có thể tới các điểm có băng rôn điểm đổi thưởng hoặc làm theo hướng dẫn để nhận quà.

Giải thưởng hấp dẫn:

10 giải đặc biệt mỗi giải trị giá: 10.000.000Đ

100 Giải nhất mỗi giải trị giá 1.000.000Đ

Hàng chục nghìn giải may mắn: Trị giá 20.000Đ, 10.000Đ

Thời gian tham gia chương trình khuyến mãi từ 15/03/2026 đến ngày 15/06/2026, Hạn cuối đổi thưởng 18h30 ngày 15/07/2026.

Phạm vi áp dụng: 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cách nhận thưởng khách hàng trúng thưởng có thể liên hệ hotline: 02393.575.555 hoặc trực tiếp các cửa hàng có treo băng rôn (Điểm đổi giải) Để nhận quà theo hướng dẫn. Hãy nhanh tay tham gia “Bật nắp Nghe Tinh – Đón Hè Sảng Khoái” và rinh ngay những phần quà hấp dẫn từ SAVABECO.

Bật nắp Bia Nghe Tinh – Đậm đà Hương vị miền Trung, trọn vẹn niềm vui mùa hè.

