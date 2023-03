Chuẩn bị hôn cô dâu say đắm trên sân khấu, chú rể giật mình rồi ngã lăn xuống sàn vì trò đùa quen thuộc

Đám cưới là dịp trọng đại của mỗi cặp đôi, do đó, ai cũng muốn đám cưới được tổ chức tưng bừng nhất có thể. Một "món" không thể thiếu trong dịp này chính là pháo giấy kim tuyến, không chỉ giúp không khí đám cưới thêm vui nhộn mà còn khiến khung cảnh thêm phần đẹp mắt.

Thế nhưng, do những người bạn của cô dâu - chú rể không rõ cách bắn loại pháo này nên thi thoảng đã khiến nhân vật chính rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Trường hợp dưới đây là một điển hình!

Theo đoạn clip ghi lại, khi MC đề nghị cô dâu và chú rể trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm trên sân khấu trước sự chứng kiến của bà con quan khách, cũng là lúc người bạn bên dưới bắn pháo dây kim tuyến.

Tuy nhiên, do dây pháo bắn trực diện trúng chú rễ khiến chú rể giật mình và ngã lăn xuống trên sân khấu. May mắn, chú rễ vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục hôn lễ của mình.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, dù không biết vô tình hay cố ý nhưng hành động bắn pháo dây kim tuyến như trong đoạn clip phản ánh là không nên. Bởi lẽ, hành động này vừa gây nguy hiểm, vừa khiến cô dâu chú rể rơi vào tình huống khó xử với quan khách. Chưa kể, cô dâu - chú rể đã chuẩn bị tươm tất trang phục, make -up mà khi bị bắn pháo như vậy, cũng khiến họ bớt đi phần xinh đẹp và tự tin.

Hiện, đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn