Chủ xe chia sẻ cảm giác phấn khích sau tay lái VinFast VF 8

Nâng tầm trải nghiệm trên mọi hành trình

Là một trong những khách hàng đã sử dụng VinFast VF 8 được hơn 6.000 km, anh Cường (chủ kênh Vlog Việt Bắc Car) chia sẻ, điều khiến anh chú ý ngay từ lần đầu gặp VF 8 chính là ngoại hình đẹp, sau đó là cảm giác vận hành.

Trên những cung đường hàng ngày, chiếc VF 8 khiến anh thích thú bởi sự mượt mà trong từng cú nhấn ga. Vị chủ xe mô tả trải nghiệm tăng tốc là “nhẹ nhàng mà sướng”, và xe “vọt lên rất nhanh, dứt khoát”.

“Một chiếc xe có gia tốc lớn sẽ khiến thao tác vượt xe cực kỳ an toàn. Mình chỉ cần nhấn ga một nhịp là xe vượt ngay, không bị chần chừ như nhiều mẫu xe xăng đời cũ, lúc muốn vượt thì lại sợ không đủ lực, rất nguy hiểm”, anh Cường giải thích.

Tuy xe hỗ trợ ba chế độ lái Eco – Normal – Sport, anh Cường vẫn trung thành với chế độ Normal mỗi ngày, vì cảm thấy chế độ Sport “quá mạnh”. Đánh giá chung về chiếc VinFast VF 8, anh thực sự hài lòng.

Nếu hành trình của anh Cường gắn với những cung đường đời thường, thì reviewer Tới Nguyễn (Johnny & SuperCar Vlog) lại quyết định đẩy VF 8 vào một hành trình kiểm chứng khắc nghiệt hơn: đưa phiên bản Eco 2025 lên cung đường Hà Nội – Pù Luông để đánh giá trọn vẹn khả năng của chiếc xe.

Theo anh, hệ thống treo của VF 8 2025 được tinh chỉnh rất nhiều: mềm, êm và triệt tiêu dao động nhanh. Đặc biệt, khi xe bắt đầu leo “dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm” tại Pù Luông, anh mới cảm nhận được trọn vẹn sự thay đổi. Lúc này, hệ thống treo và khung gầm bộc lộ sự vững chãi đáng ngạc nhiên, giữ thân xe ổn định ngay cả ở địa hình phức tạp.

Anh Tới chia sẻ rằng với trọng lượng hơn 2,3 tấn, việc VF 8 vẫn ôm cua ở 50–60 km/h mà không trượt bánh hay văng đuôi là điều khó tin.“Đây là minh chứng rõ ràng cho sự cân bằng của khung gầm đời mới, đặc biệt hữu ích cho những người dễ say xe”, anh nói.

Trên đường núi, bản Eco 201 mã lực tiếp tục thuyết phục anh nhờ sức mạnh “vừa đủ” nhưng hiệu quả: vượt dốc 12–15 độ gọn gàng, không hề đuối sức. Đổ đèo là lúc công nghệ phanh tái sinh “tỏa sáng”. Trong đoạn dốc dài hơn 10 km, VF 8 có thể tự hồi lại 3–4% dung lượng pin, đồng thời giảm hẳn nhu cầu rà phanh - điều mà xe xăng không bao giờ làm được.

Kết hợp với hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS), hành trình của anh Tới trở nên nhẹ nhõm hơn. Ga tự động thích ứng, giữ làn và các tính năng hỗ trợ khác hoạt động trơn tru, nhận diện tốt cả ô tô lẫn xe máy, tự tinh chỉnh tốc độ và đánh lái nhẹ nhàng khi cần thiết.

Hưởng trọn loạt siêu đặc quyền khi “lên đời” VF 8

Cuối năm vốn là thời điểm thị trường xe sôi động. Trong đó, mức chi phí mà khách hàng cần bỏ ra để sở hữu VF 8 lại gây bất ngờ, ngay cả với những người theo dõi thị trường lâu năm.

Từ góc nhìn của reviewer Tới Nguyễn, bản chất giá niêm yết từ 1,019 tỷ đồng của VF 8 vốn đã đủ sức cạnh tranh so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự đến từ chuỗi ưu đãi nhiều tầng mà VinFast đang triển khai, giúp VF 8 trở thành một trong những mẫu xe có chi phí tiếp cận “mềm” nhất phân khúc.

Theo tính toán của anh Tới, riêng chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3 đã giúp khách hàng tiết kiệm 4% giá trị xe. Cộng vào đó là ưu đãi 70 triệu đồng dành cho người đổi từ xe xăng sang xe điện. Mua xe qua kênh trực tuyến trên website vinfastauto.com, chủ xe nhận thêm ưu đãi 2%.

Nhờ đó, giá thực tế để sở hữu VF 8 chỉ còn từ khoảng 900 triệu đồng - mức giá mà anh Tới gọi là “không tưởng” đối với một chiếc SUV cỡ D có phạm vi di chuyển vượt mốc 500 km chỉ trong một lần sạc.

Chủ xe VF 8 cũng được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ, tương đương khoản giảm trừ lên tới hơn trăm triệu đồng so với xe xăng cùng tầm giá. Chưa kể, người dùng tại Hà Nội và TP.HCM còn nhận thêm 50 triệu đồng quy đổi thành điểm V-Point khi đăng ký biển số.

Đáng chú ý, chính sách miễn phí sạc công cộng đến tháng 6/2027 đang làm khoảng cách giữa chi phí vận hành xe xăng – xe điện càng thêm rõ rệt. Trong hơn 1,5 năm tới, chủ xe điện VinFast gần như không phải chi trả cho “nhiên liệu”, giúp chi phí vận hành của VF 8 giảm xuống mức rất thấp, đặc biệt có lợi cho người dùng di chuyển đường dài hoặc sử dụng xe với tần suất cao.

Với sự cộng hưởng giữa ưu đãi mua xe, chính sách thuế và chi phí vận hành, VF 8 xứng đáng là một trong những mẫu SUV có tổng chi phí sở hữu và vận hành tối ưu nhất hiện nay.

