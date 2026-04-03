Chủ nhà bị chó becgie c.ắ.n t.ử v.o.n.g

Trưa 2/4, ông Quyết, trú xóm Phúc Lộc, xã Việt Xuyên (trước đây thuộc huyện Thạch Hà), lấy cơm cho chó ăn thì bị con vật lao tới cắn nhiều lần, ngã xuống nền.

Ông Đặng Hữu Thắng, con trai ông Quyết, cho biết qua kiểm tra camera, thời điểm trên chỉ có bố mẹ ông, đều hơn 80 tuổi, ở nhà. Do bà già yếu nên không thể cứu ông. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy sang dùng gậy xua đuổi con chó, sau đó gọi xe cấp cứu đưa ông Quyết tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo bác sĩ, ông Quyết bị chó cắn, có nhiều vết thương nặng ở vùng ngực và cổ, dù được cấp cứu song không qua khỏi.

Con chó sau khi cắn ông Quyết quay trở lại nhà, bị người dân bao vây và đánh chết.

Chó becgie được ông Quyết nuôi từ nhỏ, khoảng 4 năm trước, hiện nặng 45-50 kg. Bình thường, con vật được xích lại bên cột nhà, đến bữa thì được cho ăn.

... Xe cấp cứu đưa ông Quyết đi bệnh viện, nhưng nhiều vết thương nặng khiến ông không qua khỏi. Ảnh: Đức Hùng.



Người nhà cho biết hôm xảy ra sự việc, xích ở cổ con chó bị tuột. Thường sau khi cho chó ăn, ông sẽ xích nó lại.

"Thỉnh thoảng tuột xích, con vật chạy quanh vườn rồi được xích lại bình thường, nhưng không hiểu sao hôm qua lại hung dữ như vậy", ông Thắng nói.

Công an xã Việt Xuyên đang điều tra sự việc.

