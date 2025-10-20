Chi hơn 19 tỷ đồng mua Rolls-Royce, người phụ nữ phát hiện là xe cũ độ lại liền khởi kiện showroom, tòa án phán quyết: “Phải bồi thường 48 tỷ đồng”

Năm 2014, người phụ nữ họ Giả ở Bắc Kinh, Trung Quốc tìm đến showroom của Công ty ô tô Cẩm Lân Thịnh Thái, một đại lý xe sang có tiếng ở Bắc Kinh. Tại đây, bà mua một chiếc Rolls-Royce mới hoàn toàn, chưa từng qua sử dụng, với giá bán lên đến 5,2 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng).

Ban đầu, mọi thứ đều ổn định. Tuy nhiên, khi xe mới chạy được hơn 1.700 km, hệ thống màn hình điều khiển trung tâm bất ngờ chuyển sang màu đen và không thể khởi động lại. Bà Giả buộc phải đưa xe đến cửa hàng 4S chính hãng của Rolls-Royce để kiểm tra và sửa chữa. Chỉ 1 ngày sau, nhân viên kỹ thuật của 4S gọi điện thông báo với bà rằng chiếc Rolls-Royce này không hề mới, mà thực chất đã qua sử dụng và có dấu hiệu bị “độ” lại trước khi bán.

Theo báo cáo kỹ thuật của trung tâm 4S, dữ liệu trong hệ thống cho thấy chiếc xe này thực ra đã chạy tới hơn 5.100 km, chứ không phải chỉ 1.767 km như hiển thị trên bảng đồng hồ. Điều này chứng tỏ đồng hồ công-tơ-mét đã bị can thiệp và bà Giả không phải là chủ nhân đầu tiên của chiếc xe như showroom quảng cáo. Phát hiện sự thật này, bà Giả vô cùng tức giận, cho rằng mình đã bị lừa khi bỏ ra số tiền lớn để mua một chiếc xe cũ, trong khi bản thân hoàn toàn có đủ khả năng để mua xe mới.

Ngay sau đó, bà nộp đơn kiện Công ty Cẩm Lân Thịnh Thái ra Tòa án quận Triều Dương (Bắc Kinh), yêu cầu showroom bồi thường gấp 3 lần giá trị chiếc xe theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Tuy nhiên, ở phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, do thiếu bằng chứng cụ thể về hành vi gian dối của showroom, tòa đã bác đơn kiện.

Không chấp nhận kết quả này, bà Giả quyết định kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 3 Bắc Kinh. Tại đây, cơ quan xét xử đã vào cuộc xác minh nguồn gốc thực sự của chiếc Rolls-Royce bằng cách liên hệ trực tiếp với Công ty ô tô BMW (Trung Quốc).

(Ảnh minh họa)

...

Theo phản hồi từ BMW, chiếc xe mà bà Giả mua được nhập khẩu từ Anh vào tháng 3/2013. Đây là xe trưng bày nội bộ của công ty, được dùng cho mục đích giới thiệu sản phẩm và không thuộc loại xe mới để bán cho khách hàng. Thông thường, những xe như vậy khi bán lại sẽ có giá thấp hơn nhiều so với xe mới xuất xưởng.

Điều tra tiếp theo cho thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trưng bày, chiếc Rolls-Royce này đã được Công ty Đức Đặc Bắc Kinh thu mua lại. Thời điểm đó, xe đã đi được 4.938 km. Sau đó, công ty này bán lại cho Công ty Cẩm Lân Thịnh Thái - showroom đã trực tiếp bán xe cho bà Giả. Hồ sơ bàn giao giữa hai công ty ghi rõ, khi sang tên, xe đã chạy tổng cộng 5.095 km. Vậy nhưng, khi đến tay khách hàng, đồng hồ đo quãng đường trên xe lại chỉ còn hiển thị hơn 1.700 km.

Theo nhận định của thẩm phán, sự chênh lệch lớn như vậy chỉ có thể xảy ra nếu đồng hồ công-tơ-mét đã bị can thiệp, tức có hành vi gian lận. Tòa xác định Công ty Cẩm Lân Thịnh Thái phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì là đơn vị đã bán chiếc xe và tuyên bố sai sự thật rằng đó là xe mới 100%. Dù đại diện showroom khăng khăng khẳng định họ “không biết” đồng hồ bị chỉnh sửa, song các chứng cứ từ nhà nhập khẩu, hồ sơ giao dịch và kết quả kiểm định kỹ thuật đã chứng minh ngược lại.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, Tòa án nhân dân trung cấp số 3 Bắc Kinh kết luận showroom Cẩm Lân Thịnh Thái đã có hành vi lừa đảo thương mại, cố tình bán xe cũ nhưng quảng cáo là xe mới, đồng thời làm giả số km đã đi.

Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Theo điều luật, trong trường hợp người bán cố tình gian dối, khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường lên đến gấp 3 lần giá trị hàng hóa. Kết quả, tòa tuyên buộc showroom phải bồi thường cho bà Giả tổng cộng 13 triệu NDT (khoảng 48 tỷ đồng).

(Theo Sohu)

Tác giả: Nguyên An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn