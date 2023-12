Chạy sang đường, thanh niên suýt mất mạng trước đầu ô tô

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 25/12, trên quốc lộ 21 Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Nội.

Trong clip, một nam thanh niên đang đi bộ qua được nửa đường thì bất ngờ chạy thật nhanh. Cùng lúc này, một chiếc Daewoo Matiz phóng với tốc độ cao lao tới.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế lập tức phanh "cháy lốp" để tránh xảy ra va chạm. May mắn là nam thanh niên cũng kịp né người và chạy ngược lại. Phát hiện ra sự việc, tài xế xe tải đã chủ động phanh xe để tránh tông trúng thanh niên.

Toàn bộ cảnh tượng thót tim đã được camera hành trình ghi lại. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, tình huống này đã nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem.

