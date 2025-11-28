Cháy chung cư Hồng Kông: Đã có 94 người thiệt mạng

Sáng sớm 28-11 (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa hoành hành hơn 24 giờ, thiêu rụi khu nhà ở Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ các lãnh đạo của một công ty xây dựng vì tình nghi ngộ sát.

Vụ bắt giữ được thực hiện hôm 27-11. Theo đó, hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của Prestige Construction, công ty được thuê bảo trì các tòa nhà xảy ra hỏa hoạn, bị cáo buộc sử dụng vật liệu không an toàn.

Sáng sớm 28-11 (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Ảnh: SCMP



"Chúng tôi có lý do để tin rằng các bên liên quan của công ty đã rất cẩu thả, dẫn đến vụ tai nạn và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn" - cảnh sát trưởng Eileen Chung tuyên bố.

Nhà chức trách cũng tịch thu các tài liệu đấu thầu, danh sách nhân viên, 14 máy tính và 3 điện thoại di động trong cuộc đột kích vào văn phòng công ty Prestige Construction.

Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Derek Armstrong Chan cho biết hầu hết nạn nhân được tìm thấy tại hai tòa nhà cao tầng.

Lực lượng cứu hộ phải vật lộn với sức nóng dữ dội, khói dày đặc, giàn giáo tre đổ sập và các mảnh vỡ trong khi họ cố gắng tiếp cận những cư dân được cho là bị mắc kẹt ở các tầng trên.

...

"Chúng tôi hy vọng đám cháy sẽ được dập tắt hoàn toàn trong đêm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục phun nước để hạ nhiệt độ" - ông Chan nói.

Cư dân tại nơi trú ngụ tạm thời gần hiện trường vụ cháy chung cư ở Hồng Kông hôm 27-11. Ảnh: AP



Đây là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất tại Hồng Kông kể từ năm 1948, khi đó 176 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà kho.

Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee cho biết chính quyền sẽ thành lập một quỹ trị giá 300 triệu HKD (39 triệu USD) để hỗ trợ người dân.

Tám tòa nhà của khu phức hợp 2.000 căn hộ chật chội này là nơi sinh sống của hơn 4.600 người. Khu phức hợp được đưa vào sử dụng từ năm 1983 và thuộc chương trình sở hữu nhà do chính quyền trợ cấp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "nỗ lực toàn diện" để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thương vong cũng như tổn thất, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Your browser does not support the video tag.

Video: Toàn cảnh thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông – Trung Quốc

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động