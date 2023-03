Cháu nội cố tổng thống Hàn Quốc tố cả gia đình “sống nhờ tiền bẩn”

Theo The Korea Herald trong một bài đăng video trên trang cá nhân Instagram mới đây, Chun Woo-won tố cha mình - con trai thứ hai của cố tổng thống Chun Doo-hwan - đã "hợp thức hoá hành vi phạm tội" và cả gia đình đang "sống nhờ tiền bẩn" do ông nội để lại. Tuy nhiên, các tuyên bố của Chun Woo-won không kèm theo chứng cứ.

Từ tiết lộ gây sốc của Chun Woo-won, một nhóm dân sự hôm 21-3 đã đệ đơn kiện vợ của cố Tổng thống Chun Doo-hwan, 3 con trai và con gái của ông.

"Gia đình ông Chun Doo-hwan đang sống một cuộc sống xa hoa từ ‘quỹ đen’ mà họ đã cất giấu và họ thậm chí đã tìm cách để lại khối gia tài đó cho con cháu của mình" - đơn kiện có đoạn, đồng thời yêu cầu chính quyền phải thu hồi số tiền này và gia đình vị tổng thống Hàn Quốc từ năm 1980-1988 phải bị trừng phạt.

Từ các điều trên, các công tố viên Hàn Quốc hôm 22-3 cho biết họ đang xem xét mở cuộc điều tra về "quỹ đen" của gia đình cố Tổng thống Chun Doo-hwan.

Chun Woo-won tố cáo gia đình sống nhờ "quỹ đen" của ông nội là cố Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan. Ảnh: INSTAGRAM

...



Cố tổng thống Chun Doo-hwan là một trong những chính trị gia gây tranh cãi nhất ở Hàn Quốc do từng ra lệnh cho quân đội đàn áp người biểu tình ủng hộ dân chủ năm 1980 ở Gwangju.

Ông từng bị kết án tử hình vào năm 1997 với các tội danh đàn áp, đảo chính, hối lộ và nhiều tội danh khác, đồng thời phải nộp 220,5 tỉ won. Sau đó, ông được Tổng thống Kim Young-sam ân xá nhưng khoản tiền phạt vẫn phải thi hành.

Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan qua đời năm 2021 khép lại nỗ lực thu hồi 95,6 tỉ won mà chính quyền Hàn Quốc theo đuổi hàng thập kỷ. Nguyên do bởi theo luật pháp Hàn Quốc, gia đình không có nghĩa vụ pháp lý phải trả khoản tiền phạt còn lại của người đã mất.

Tác giả: Bằng Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động