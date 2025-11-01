Chánh án Lào giao lưu và khảo sát tại tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả: Phạm Hiển
Nguồn tin: Báo Công Lý
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, mới đây, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do bà Viêng Thoong Sỉ-Phăn-Đon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và giao lưu hữu nghị với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Tác giả: Phạm Hiển
Nguồn tin: Báo Công Lý
Hà Tĩnh: Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả do mực nước sắp chạm ngưỡng thiết kế
Đất quê Hà Tĩnh tăng 'sốc': 19 triệu/m2, giá thật hay cò đẩy sóng?
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Hà Tĩnh
Hà Tĩnh sơ tán hàng trăm người dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt
Hà Tĩnh: Người đàn ông nghi n/h/ả/y c/ầ/u trở về nhà sau 2 ngày 'm.ấ.t t.í.c.h'