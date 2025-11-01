Thời gian:
Tin Hà Tĩnh

Chánh án Lào giao lưu và khảo sát tại tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, mới đây, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do bà Viêng Thoong Sỉ-Phăn-Đon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và giao lưu hữu nghị với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

