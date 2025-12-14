Nhanh chóng xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn đường lên Cửa khẩu Cầu Treo

Sạt lở đất dọc tuyến Quốc lộ 8A khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Quốc lộ 8A là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Hà Tĩnh với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Dịp cuối năm đến Tết Nguyên đán, tuyến đường này lưu lượng người, phương tiện qua lại rất đông. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, độ ẩm đất bão hòa nên một số vị trí đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một khối lượng lớn đất đá bị sạt lở tràn xuống Quốc lộ 8A.

Ghi nhận dọc tuyến Quốc lộ 8A khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tại các vị trí như: Km76+760, Km76+810, Km77+350, Km77+700,Km80+200, Km81+950, Km82+780, Km71+100, Km73+550 đã xảy ra sạt lở. Tại hiện trường một khối lượng lớn đất đá từ trên vách núi cao bị sạt lở xuống đường. Mặc dù các điểm sạt lở chưa gây ách tắc giao thông, nhưng đã lấp mương thoát nước, phá hỏng kết cấu hạ tầng, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

“Trên tuyến Quốc lộ 8A khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, một số vị trí đang xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khó lường. Đặc thù của tuyến đường này bên núi cao, bên vực thẳm, sương mù dày đặc vào mùa mưa, vì vậy khi điều khiển phương tiện chúng tôi luôn chú ý quan sát, tránh xa khu vực sạt lở, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn” - lái xe Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Các lực lượng chức năng tập trung xử lý, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, kèm theo mưa, đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thường xuyên sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế. Bên cạnh đó, hiện tượng sạt lở mái taluy dương tại một số vị trí đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi tuyến đường này lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông, nhất là xe khách, xe container, xe đầu kéo cỡ lớn chở hàng hóa từ Lào về Việt Nam và ngược lại.

Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, chuẩn bị biển báo, sào barie, cọc tiêu di động và các phương tiện máy móc để khoanh vùng, khắc phục, xử lý sạt lở. Ngoài ra, các lực lượng chức năng luôn chủ động kiểm tra, rà soát và có phương án phân luồng từ xa khi xảy ra sạt lở, tắc đường, phòng ngừa tai nạn.

“Trong mùa mưa, đơn vị luôn chủ động theo dõi, nắm tình hình sạt lở để có phương án tuyên tuyền, cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trên tuyến quốc lộ 8A khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trong trường hợp phát hiện các vị trí bị sạt lở sẽ nhanh chóng lắp đặt hệ thống cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện xử lý, dời dọn đất đá ra khỏi hiện trường sạt lở, góp phần đảm bảo an toàn giao thông” - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim Nguyễn Viết Chiến cho biết.

Mùa mưa, hiện tượng sạt lở đất mái taluy dương trên tuyến Quốc lộ 8A chưa có dấu hiệu dừng lại

Kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sạt lở đất góp phần quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Dịp cuối năm đến Tết Nguyên đán lưu lượng người, phương tiện qua lại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng lên. Trong khi đó trên tuyến, hiện tượng sương mù dày đặc, sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, bên cạnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý hạ tầng giao thông, kịp thời xử lý, khắc phục sạt lở, thì đội ngũ lái xe tuyến Việt Nam - Lào cần chủ động các phương án phòng ngừa, đảm bảo an toàn giao thông.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn