Chân dung hot mom Hàn Quốc gây sốc vì mang thai khi chồng mới 17 tuổi

... Năm 2022, khi các con đã cứng cáp và tròn 10 năm bên nhau, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ. Chia sẻ những khoảnh khắc trong đám cưới, Hong bày tỏ sự xúc động khi nhớ lại quãng thời gian thăng trầm. "Sau 10 năm chung sống, tôi trăn trở liệu có nên tổ chức đám cưới hay không. Chúng tôi cứ lẩn quẩn trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, từng nghĩ có nhiều thứ nên ưu tiên hơn là một đám cưới. Nhưng rồi tôi nghĩ đời người chỉ có một lần, tôi sẽ hối hận nếu không tổ chức hôn lễ", Hong viết.