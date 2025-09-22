Chân dung hot mom Hàn Quốc gây sốc vì mang thai khi chồng mới 17 tuổi

Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình trò chuyện Pajama Party hôm 17/9, hot mom nổi tiếng Hàn Quốc Hong Young Gi (sinh năm 1992) khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện cô phát hiện mang thai năm 20 tuổi. Khi đó, bạn trai và hiện là chồng cô - Lee Se Young (sinh năm 1995) - thậm chí vẫn là học sinh trung học.
Hong kể thời điểm mang thai, cô đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp mẫu ảnh. Cặp đôi cũng không được gia đình hai bên ủng hộ bởi đều còn quá trẻ. Mẹ ruột Hong thậm chí khuyên cô phá thai, song cô kiên quyết sinh con.
Cặp đôi lần lượt chào đón hai con trai Lee Jae Won năm 2013 và Lee Jae Teu năm 2015. Hai cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều điểm đặc trưng trên gương mặt của bố và mẹ. Trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi, Hong thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc của hai con, tâm sự về hành trình làm mẹ hay những mẩu chuyện trò dễ thương với con.
Hot mom sinh năm 1992 cũng tự hào khi các con lanh lợi, khỏe mạnh và thích chơi thể thao. Trong khi con cả Jae Won là fan bóng đá, cậu con út cũng từng giành giải ba của một cuộc thi Judo hồi tháng 6/2024.
Năm 2022, khi các con đã cứng cáp và tròn 10 năm bên nhau, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ. Chia sẻ những khoảnh khắc trong đám cưới, Hong bày tỏ sự xúc động khi nhớ lại quãng thời gian thăng trầm. "Sau 10 năm chung sống, tôi trăn trở liệu có nên tổ chức đám cưới hay không. Chúng tôi cứ lẩn quẩn trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, từng nghĩ có nhiều thứ nên ưu tiên hơn là một đám cưới. Nhưng rồi tôi nghĩ đời người chỉ có một lần, tôi sẽ hối hận nếu không tổ chức hôn lễ", Hong viết.
Theo thời gian, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ ngày càng ổn định. Sau khi làm mẫu ảnh, Hong chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến, Lee cũng làm việc trong lĩnh vực thời trang.
Sau 13 năm yêu, cặp đôi nổi tiếng vẫn duy trì tình cảm ngọt ngào. Cả gia đình thường xuyên cùng nhau du lịch đến nhiều nước trên thế giới và chia sẻ hình ảnh bên nhau.
Hong Young Gi có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng với ngoại hình trẻ trung, phong cách gợi cảm, hình ảnh fashionista, được đặt biệt danh "nàng mẫu nấm lùn" khi có chiều cao khoảng 1,50 m.
