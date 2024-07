Chặn đứng đường dây môi giới xuất khẩu lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà tu hành

Cuối năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Hà Tĩnh nắm được thông tin, một số đối tượng lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo tại Australia (Úc) thường xuyên tổ chức các khóa “tu học” dành cho nhiều nhà tu hành để móc nối, tổ chức cho nhiều công dân trên địa bàn cả nước (Nghệ An, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Trà Vinh, TP Hồ Chí Minh…) trốn sang Úc lao động trái phép.

Các đối tượn sử dụng thủ đoạn làm giả hồ sơ xin cấp thị thực du lịch dưới danh nghĩa giả mạo nhà sư (phật tử) với chi phí 300.000.000đ/người.

Sau khi báo cáo vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp điều tra, triệt phá.

Đối tượng Hồ Văn Thìn trong vai "nhà sư" bị phát hiện tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TT.



Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, đầu năm 2024, Đậu Thị Khuyên (tên gọi khác là Thái Hòa, SN 1972, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Ngọc Hằng (SN 1978, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh) liên hệ với nhau, bàn bạc, thống nhất để tổ chức cho Hồ Văn Thìn (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sang Úc lao động dưới vỏ bọc tu hành Phật giáo theo yêu cầu của Thìn.

Theo thỏa thuận, khi Hồ Văn Thìn nhập cảnh Úc thành công, Nguyễn Thị Ngọc Hằng sẽ bố trí người của Hằng đón và bố trí công việc nghề nông nghiệp cho Hồ Văn Thìn tại Úc.

Sau đó, tháng 2/2024, Hằng và Khuyên trực tiếp bố trí cho Hồ Văn Thìn cạo trọc đầu, mặc đồ tu hành đến Chùa Kim Quang (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để chụp ảnh nhằm giả tham gia các hoạt động của chùa để cho vào hồ sơ xin cấp thị thực Úc.

Sau đó, Hằng liên hệ với các cơ sở tôn giáo tại Úc để xin thư mời tham gia các hoạt động Phật giáo - Vesaka ở chùa Quan Âm Thiền Tịnh (Úc) cho Hồ Văn Thìn dưới danh nghĩa là nhà sư đang tu tập tại chùa Kim Quang (Đà Nẵng) với pháp danh Thích Giác Ngộ. Đồng thời, Thìn cũng được Hằng hướng dẫn cách thức trả lời phỏng vấn tại Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada VAC.

Để xin thị thực cho các lao động, Nguyễn Thị Ngọc Hằng liên hệ, trao đổi, thống nhất với Nguyễn Văn Khánh (SN 1996, trú tại phường Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để làm thay đổi hình ảnh chân dung trên căn cước công dân của Hồ Văn Thìn thành phật tử theo đạo Phật giáo.

Hằng còn bố trí người chỉnh sửa ảnh chân dung của Thìn thành chân dung dưới dạng tu hành Phật giáo (cạo tóc, mặc áo tu hành) và sử dụng ảnh này cùng điền thông tin nghề nghiệp là “nhà sư” khi khai nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến cho lao động trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Đậu Thị Khuyên và Nguyễn Văn Khánh. Ảnh: TT.



Tối 4/5/2024, tại căn hộ của mình, sau khi nhận 300 triệu đồng và Nguyễn Thị Ngọc Hằng giao thị thực du lịch Úc, vé máy bay, căn cước công dân giả cho Hồ Văn Thìn và bố trí xe ô tô chở Thìn đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh.

Khoảng 20h cùng ngày, khi Hồ Văn Thìn đang làm thủ tục để xuất cảnh, Công an Hà Tĩnh phối hợp Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, ngăn chặn và đã tiến hành xác minh làm rõ các nội dung liên quan.

Từ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 9/5/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 06/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hằng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Đậu Thị Khuyên về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và Nguyễn Văn Khánh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết