Chân dung Bảo Quân: DN vừa chi 3.600 tỷ mua lại Vincom Nguyễn Chí Thanh

Công ty cổ phần Vincom Retail (VRE) vừa thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT – đơn vị chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh.



Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân. Đây là một pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên.

Giao dịch này có giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giao dịch, Vincom NCT không còn là công ty con của Vincom Retail.

Với diện tích 55.400 m2, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh được khai trương cách đây 10 năm và là trung tâm thương mại thứ 5 tại thủ đô của Vincom Retail.

Bảo Quân có tiềm lực ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân được thành lập vào tháng 4/2023, trụ sở tại toà nhà TNR Goldsilk Complex, phường Hà Đông, TP. Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 150 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Hữu Thuận, với tỷ lệ sở hữu là 50%/người.

Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Hữu Thuận (sinh năm 1995) là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân.

Tháng 2/2024, ông Nguyễn Hữu Thuận thoái sạch vốn tại Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân. Số cổ phần của ông Thuận được chuyển sang cho ông Phạm Đình Cao và ông Nguyễn Văn Hiếu vẫn sở hữu 50% cổ phần.

Cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân.



Từ thời điểm này, ông Phạm Đình Cao (sinh năm 1983) cũng trở thành Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân. Tổng số lao động đăng ký thuế của doanh nghiệp này là 8 người.

Ngoài vai trò tại Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân, ông Phạm Đình Cao hiện cũng là Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Đầu tư Mega Capital - tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Yên Bái, được thành lập vào tháng 12/2018.

Công ty cổ phần Đầu tư Mega Capital hiện có vốn điều lệ là 670 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam (20%) và Công ty cổ phần Bất động sản Hano-Vid (80%).

Chưa hết, ông Phạm Đình Cao cũng góp vốn thành lập và là Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Vũ Long, thành lập vào tháng 12/2024, với số vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Vũ Long, ông Phạm Đình Cao góp 48 tỷ đồng, sở hữu 40% cổ phần; 60% cổ phần còn lại được chia đều cho Hồ Thị Hiền Trang và Đoàn Thì Mỵ Dung.

Thông tin từ Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, vào tháng 2/2024, tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân đã cầm cố 2,72 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang, phát hành ngày 6/11/2023. Tài sản trên là chứng khoán chưa được đăng kí tập trung tại Tổng Công ty Lưu kí và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tác giả: Nghi Xuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn