Cảnh thảm họa lũ lụt và sạt lở ở Indonesia cướp đi nhiều sinh mạng

Ít nhất 174 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại đảo Sumatra, Indonesia. Ảnh: AP.
Giới chức địa phương cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ngập lụt diện rộng, cuốn trôi nhà cửa và làm tê liệt hạ tầng giao thông. Ảnh: AP.
Các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích và sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: AP.
Chính quyền cảnh báo số nạn nhân có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và thời tiết xấu. Ảnh: AP.
Thảm họa lần này được đánh giá là một trong những trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong nhiều năm qua, đặt ra thách thức lớn cho công tác ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Ảnh: AP.
Người dân đi ngang qua những ngôi nhà bị hư hại tại một ngôi làng chịu ảnh hưởng bởi lũ ở Malalak, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 28/11. Ảnh: AP
Ảnh chụp từ trên cao bằng máy bay không người lái cho thấy ngôi làng bị tàn phá bởi lũ tại Malalak, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 28/11. Ảnh: AP
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại một ngôi làng bị lũ ở Malalak, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 28/11. Ảnh: AP.
Người dân kiểm tra thiệt hại sau trận lũ tại Malalak, Tây Sumatra. Ảnh: AP.
Người dân lội qua con đường ngập nước tại Medan, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: AP.
Nhân viên cứu hộ đặt thi thể nạn nhân lũ vào túi đựng tại Malalak, Tây Sumatra, Indonesia. Ảnh: AP
Một phụ nữ kiểm tra thiệt hại sau trận lũ tại Malalak, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 27/11. Ảnh: AP
Nhân viên cứu hộ khiêng thi thể nạn nhân lũ lụt tại Malalak, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 27/11. Ảnh: AP
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn