Cảnh thảm họa lũ lụt và sạt lở ở Indonesia cướp đi nhiều sinh mạng

Thảm họa lần này được đánh giá là một trong những trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong nhiều năm qua, đặt ra thách thức lớn cho công tác ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Ảnh: AP.