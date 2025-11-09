FIFA phạt nặng Indonesia vì hành vi xấu xí

Shayne Pattynama nằm trong số tuyển thủ Indonesia bị FIFA phạt vì phản ứng trọng tài ở vòng loại World Cup 2026

Theo đó, ở trận Indonesia thua Iraq 0-1 tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 hôm 12-10, các cổ động viên Indonesia đã ném nhiều chai lọ, vật thể lạ xuống sân, đe dọa an ninh và khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút. Không dừng ở đó, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với thất bại dành cho Indonesia, 2 cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch là Thom Haye và Shayne Pattynama đã lao tới phản ứng dữ dội, “đụng chân đụng tay” với tổ trọng tài. Hết trận, cổ động viên Indonesia tiếp tục thóa mạ trọng tài và ban tổ chức giải đấu. FIFA sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc đã quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia 50.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 1,6 tỷ đồng) vì không đảm bảo an ninh và trật tự tại trận đấu. PSSI bị kết tội đã vi phạm khoản 2(b), Điều 17 Bộ luật Kỷ luật FIFA. Các cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama bị phạt 5.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 160 triệu đồng), bị cấm thi đấu quốc tế 4 trận vì hành vi phi thể thao.

...

Trước đó tại vòng loại thứ ba World Cup 2026, FIFA đã đưa ra 3 án kỷ luật cho bóng đá Indonesia: Phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia 10.000 franc Thụy Sỹ (320 triệu đồng) do tổ chức trận Indonesia - Trung Quốc muộn hơn kế hoạch; cấm trưởng đoàn Sumardji 1 trận, cấm trợ lý HLV Kim Jong-jin 4 trận, và phạt tiền phạt 5.000 franc Thụy Sỹ (160 triệu đồng) mỗi người do phản ứng trọng tài trận Indonesia hòa Bahrain.

Tác giả: Phượng Hoàng

Nguồn tin: anninhthudo.vn