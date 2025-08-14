Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1-9 sẽ không được hưởng chế độ theo nghị định 178, 67

Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái, TP.HCM giải quyết hồ sơ cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ý kiến của Đảng ủy Chính phủ.

Thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ theo nghị định 178, 67 muộn nhất là ngày nào?

Theo đó, các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67/2025) trước ngày 31-8-2025.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1-8-2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31-12-2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-8-2025.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo kết luận 183, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

...

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhắc đến kết luận của Bộ Chính trị về việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định 178, nghị định 67 với yêu cầu đặt ra "cố gắng kết thúc trước 31-8".

Thời điểm này phải tích cực rà soát, khuyến khích cho nghỉ những trường hợp không đạt yêu cầu, để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

Làm nhanh, làm dứt điểm việc giải quyết chế độ, chính sách theo nghị định 178 Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong số hơn 95.000 người đã có quyết định nghỉ theo nghị định 178, có khoảng 75.000 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Trong đó, mới chỉ khoảng 42.000 người đã được chi trả thực tế. Bà Trà đề nghị các địa phương phải "làm nhanh, làm dứt điểm" việc giải quyết chế độ, chính sách theo nghị định 178. Về công tác chi trả chế độ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết các đơn vị, địa phương khi đã có quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cần khẩn trương thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách theo đúng quy định để bảo đảm khi đã có quyết định nghỉ thì phải chi trả ngay.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

