Cầm cố tài sản lấy tiền đi “b.a.y”, nhóm thanh niên sa lưới: Hé lộ danh tính kẻ cung cấp “hàng”

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Can Lộc phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy tại phòng 305, khách sạn Mạnh Hải, thuộc thôn 7, xã Can Lộc. Ngày 26/3/2026, tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện 04 đối tượng gồm Trần Văn Hoành (SN 2004), Lê Hoàng Sơn (SN 2004), cùng trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Tiến Quốc (SN 2006), trú tại xã Can Lộc; La Văn Dũng (SN 2005), trú tại xã Gia Hanh.

Qua test nhanh, cả 04 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine và Amphetamine.

Công an xã bắt giữ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, ăn chơi, có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy từ trước.

Đáng chú ý, từ ngày 23/3 đến 26/3/2026, nhóm này liên tục tụ tập, sử dụng ma túy tại nhà riêng của Nguyễn Tiến Quốc, sau đó thuê phòng khách sạn để tiếp tục sử dụng.

Để có tiền phục vụ ăn chơi, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của gia đình, mang phương tiện và tài sản cá nhân đi cầm cố. Hành vi tụ tập sử dụng ma túy kéo dài tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 27/3/2026, Công an xã Can Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ 02 đối tượng đã bán ma túy cho nhóm trên gồm Lê Văn Chính (SN 2006), trú tại xã Trường Lưu và Hoàng Trọng Cung (SN 1999), trú tại xã Gia Hanh; thu giữ 01 gói tinh thể nghi ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy. Đây không chỉ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy giảm sức khỏe, nhân cách mà còn là yếu tố làm phát sinh các loại tội phạm, gây mất ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 có khung hình phạt như sau: * Khung 1: Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. * Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: - Phạm tội 02 lần trở lên; - Đối với 02 người trở lên; - Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; - Đối với phụ nữ mà biết là có thai; ... - Đối với người đang cai nghiện; - Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; - Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; - Tái phạm nguy hiểm. * Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: - Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; - Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; - Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; - Đối với người dưới 13 tuổi. * Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: - Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; - Làm chết 02 người trở lên. - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tác giả: Phương Anh (T/h)





