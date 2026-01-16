Cá rô đồng xếp hàng trật tự, "đi bộ" trên đường

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được ghi lại tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Trong clip, một đàn cá đen bóng đang di chuyển trên con đường làng lầy lội. Điều khiến nhiều người chú ý là đàn cá này di chuyển vô cùng thẳng hàng.

Người xem đã xác định loài cá này là cá rô đồng, một loài cá nước ngọt lưỡng cư thuộc họ Anabantidae, nổi tiếng với khả năng bò lên mặt đất lầy lội sau mưa để tìm nước.

Đàn cá di chuyển thẳng hàng trên đường.

Loài cá đặc biệt này thường sống ở những vùng nước như ao, kênh rạch và ăn các sinh vật thủy sinh cực nhỏ, bao gồm cả cá và tôm nhỏ. Cá rô đồng được trang bị bộ mang phát triển cao, cho phép chúng hít thở không khí và sống sót sau thời gian dài ở ngoài nước. Kỷ lục về sự sống sóng lâu nhất của cá rô leo trên cạn là sáu ngày.

Loài cá này cũng sở hữu những vây ngực khỏe, giúp chúng vượt qua các rào cản, độ dốc và di cư đến môi trường sống dưới nước mới bằng cách điều khiển nắp mang, vây ngực và lật cơ thể.

Hầu hết các loài cá đều sợ ra khỏi nước do chúng dễ chết nhanh trong điều kiện như vậy. Tuy nhiên, cá rô đồng là một ngoại lệ rõ ràng. Chúng thường tự nguyện nhảy lên bờ và băng qua đất liền, một động thái chiến lược nhằm xác định môi trường thuận lợi hơn cho sự sinh tồn .

Cư dân mạng Trung Quốc nhận xét rằng thiên nhiên luôn chứa đựng những cảnh tượng bất ngờ và hành vi khác thường này đã thu hút sự tò mò rộng rãi trên mạng.

