Cả gia đình sốc nặng khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong phòng ngủ

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, một gia đình Ấn Độ đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh hai con rắn đang đánh nhau trong phòng ngủ của một nhà dân. Cuộc chạm trán kinh hoàng này được chia sẻ trên X bởi Parveen Kaswan, nhân viên Sở Lâm nghiệp Ấn Độ.

Hai con rắn xuất hiện trong phòng ngủ nhà dân.



Trong bài đăng của mình, Kaswan giải thích rằng một trong những viên chức lâm nghiệp đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người dân và yêu cầu giúp đỡ sau khi phát hiện ra những con rắn trong nhà của họ.

...

Những con bò sát, được nhìn thấy đang tham gia vào một "cuộc đấu tay đôi". Chúng cuối cùng đã được giải cứu và thả về tự nhiên.

Rắn cạp nia Walls là loài rắn cực độc được tìm thấy ở Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ ngoài có sọc đen trắng ấn tượng.

Mặc dù có nọc độc mạnh, loài rắn này thường nhút nhát và hiếm khi gây nguy hiểm cho con người trừ khi bị khiêu khích.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn