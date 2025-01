Bonsai quất cần thăng độc lạ tại Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video Bonsai ‘độc nhất vô nhị’ hút khách Hà Tĩnh.

Thị trường cây cảnh Tết 2025 tại Hà Tĩnh đã rục rịch “bung tỏa" với hàng loạt loại cây cảnh từ phổ thông đến sang chảnh. Trong đó, nổi lên giữa phân khúc đắt giá là quất cần thăng, một loại cây đắt đỏ và thường xuyên hút khách từ nhiều năm nay. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) gian hàng cây cảnh của anh Nguyễn Tiến Anh (trú tại phường Đồng Môn, TP Hà Tĩnh), các cây quất cần thăng đang được chăm sóc rất kỳ công, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Những cây to nhất, bề thế nhất tại đây có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Đây là những cây quất cảnh mà gốc của chúng là gốc cây cần thăng, vì thế mà giới chơi cây cảnh gọi đây là quất cần thăng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Những quả quất chín vàng ươm mọc trên cây cần thăng uốn lượn, dáng cổ kính kèm theo những họa tiết trang trí tạo nên loại quất độc lạ được nhiều người đặt mua về chơi Tết. Ảnh: Cẩm Kỳ

Cần thăng được ghép với quất cành, cộng với quy trình chăm sóc đặc biệt sẽ cho quả mọng, chín vàng, lộc biếc, hoa thơm… biểu trưng cho cái Tết no ấm, sum vầy. Ảnh: Cẩm Kỳ

Ngoài ra, ý nghĩa “cần cù, thăng tiến", nhiều người cho rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, quất cần thăng sẽ mang về may mắn, tài lộc, thăng quan tiến chức cho chủ nhân. Ảnh: Cẩm Kỳ

... Những cây quất bonsai được nghệ nhân Trương Ngọc Xuân (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dày công chăm sóc. Ảnh: Cẩm Kỳ

“Để ghép cây quất trên cây cần thăng cần chọn ngọn cây quất có tuổi tương đương với tuổi cành cây cần thăng. Ghép xong phải che cây tránh nắng, mưa. Sau khoảng 1 tháng, cành quất có thể nảy mầm và phát triển nhanh chóng”, anh Nguyễn Tiến Anh cho biết. Ảnh: Cẩm Kỳ

Quất ghép lên gốc cần thăng có ưu điểm sẽ cho ra quả ngay vì cành quất đã được chọn là những cành trưởng thành. Kết hợp với cây cần thăng tạo nên sự bề thế, hoành tráng nhờ những gốc cây cần thăng có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Cẩm Kỳ

Ngoài những cây cây quất bonsai cổ thụ có giá cao, gian hàng của anh Tiến Anh còn trưng bày hàng chục cây quất bonsai với tầm giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Ảnh: Cẩm Kỳ

"Mỗi dịp tết Nguyên đán, tôi thường sưu tầm những cây cảnh độc lạ, mang ý nghĩa phong thủy để trưng bày trong nhà. Năm nay, tôi thấy cây quất cần thăng có nhiều kiểu dáng độc đáo và lạ lẫm nên tôi quyết định sẽ mang một chậu về để chơi", anh Nguyễn Trọng Tùng (trú tại TP Hà Tĩnh) cho biết. Ảnh: Cẩm Kỳ

Để ghép được một cây quất cần thăng có thế, tán đẹp như ý muốn thì cần phải là người có năng khiếu và tay nghề cao mới có thể làm được. Ngoài ra, khi ghép xong, người trồng phải thường xuyên tỉa tót, chăm sóc, bởi cành cần thăng phát triển rất nhanh, cành sẽ đâm tua tủa ra các hướng làm mất thế cây, mọc chen vào cành quất. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nhờ sự độc lạ và mang nhiều ý nghĩa mà cây quất cần thăng luôn thu hút được lượng khách sành chơi cây. Ảnh: Cẩm Kỳ

Cần thăng là một loại cây có sức sống mạnh mẽ, dễ tạo hình tạo dáng nên sự kết hợp của loại cây này với quất đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật rất thích hợp để chơi Tết. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết