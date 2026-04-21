Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đảm nhận thêm nhiệm vụ mới

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo - Ảnh: Quochoi.vn

Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự" là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc triển khai đề án.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng Ban Chỉ đạo là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo có ông Nguyễn Đức Thái, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ông Phạm Quốc Hưng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó trưởng Ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thư ký Ban Chỉ đạo là Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ phục vụ số hóa hồ sơ, ký số và trao đổi, chia sẻ dữ liệu.

Xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch, dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực và phối hợp liên ngành.

Đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, kiểm tra, giám sát, đánh giá khi cần thiết.

Ban Chỉ đạo cũng thực hiện việc sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các giải pháp. Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy hiện có, không làm tăng biên chế. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Công an sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực. Cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Trước đó, đề án "Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự" đã được phê duyệt tại Quyết định số 422 của Thủ tướng. Mục đích của đề án là việc quản lý hồ sơ, tài liệu trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự được triển khai thống nhất, liên thông trong toàn bộ các khâu (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự). Bảo đảm yêu cầu an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu theo quy định. Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2027, bảo đảm vận hành toàn trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trên môi trường số, đạt các chỉ tiêu: 100% tài liệu, hồ sơ vụ án hình sự đủ điều kiện được số hóa và quản lý thống nhất trong hồ sơ điện tử; văn bản tố tụng được tạo lập điện tử và ký số ngay khi ban hành, tài liệu giấy/chứng cứ được số hóa và gắn vào hồ sơ điện tử; hồ sơ giấy chỉ lưu theo yêu cầu bắt buộc để đối chiếu/kiểm tra.

