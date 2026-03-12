Hé lộ nguyên nhân vụ cầm dao đi bộ trên phố rồi bất ngờ xông vào quán cà phê c.h.é.m người

Ngày 12-3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) bắt giữ đối tượng chém người trọng thương ở quán cà phê.

Trần Hữu Giáp tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, khoảng 11 giờ ngày 11-3, Trần Hữu Giáp (tên thường gọi Giáp "còi", SN 1995, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cầm dao đi bộ từ khu vực chợ Vinh theo hướng đường Phan Đình Phùng.

Khi đi đến một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn (thuộc phường Thành Vinh, Nghệ An), Giáp nhìn thấy anh P.Đ.X. (SN 1989, trú phường Thành Vinh) ngồi với bạn bên trong.

Do có mâu thuẫn từ trước, trên tay lại đang cầm sẵn con dao dài khoảng 69 cm mới mua, Giáp đã xông vào quán chém một phát trúng vào vai trái của anh X. rồi bỏ chạy.

Anh X. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

...

Dao đối tượng Giáp dùng chém nạn nhân. Ảnh: V. Hậu

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thành Vinh cử ngay tổ công tác, nhanh chóng phối hợp điều tra xác minh, kịp thời bắt giữ Trần Hữu Giáp khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an, Trần Hữu Giáp thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Hữu Giáp cầm dao đi trên đường. Ảnh: T. Vinh

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động