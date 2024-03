Bổ nhiệm Trưởng Công an xã giữ chức Phó Trưởng Công an huyện, Đội trưởng giữ chức Phó Trưởng phòng

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Bổ nhiệm 3 chức vụ lãnh đạo cấp phòng, công an huyện

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định bổ nhiệm:

Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng – Đội trưởng Phòng An ninh nội địa giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh nội địa;

Đại úy Trương Quảng Hà – Đội trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến;

...

Đại úy Phan Anh Tuấn – Trưởng Công an xã Phúc Đồng (Hương Khê) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu giao nhiệm vụ.



Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả và sự nỗ lực của các đồng chí trong suốt quá trình công tác.

Đồng thời mong muốn, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ