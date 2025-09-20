3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với 3 Thượng tướng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2096/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: QĐND



Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê Hưng Yên, trình độ tiến sĩ Luật. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020.

...

Tại Quyết định số 2098/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông là Cử nhân Quân sự, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020 và được thăng hàm Thượng tướng vào năm 2021. Trước khi làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020, ông từng làm Tư lệnh Quân khu 3.

Đồng thời, tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam 58 tuổi, quê Gia Lai, trình độ Kỹ sư Hàng hải. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020 và được thăng quân hàm Thượng tướng vào cuối năm 2021. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, ông từng làm Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

