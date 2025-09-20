Bộ GD&ĐT thông tin vụ việc học sinh có hành vi sai trái với giáo viên ở Hà Nội

Bảo vệ giáo viên, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chiều ngày 16/9/2025, tại Trường THCS Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 7A14 có hành vi không đúng mực đối với giáo viên chủ nhiệm.

Khi cô giáo thu giữ đồ chơi sắc, nhọn có nguy cơ gây mất an toàn, học sinh này đã kéo tóc, ghìm cô giáo xuống và giằng lại đồ chơi.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã tổ chức cho học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh đến làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục; kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho giáo viên; đồng thời báo cáo với UBND phường Định Công và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, UBND phường Định Công, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ GD&ĐT khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo, làm xấu môi trường giáo dục và đi ngược lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Vì vậy, mọi hành vi sai trái cần được xử lý nghiêm. Đồng thời, việc xử lý học sinh, đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe, tạo cơ hội cho học sinh sửa sai.

Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim, chú trọng xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường. Công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy cô cần được chú trọng.

Nhà trường phải tăng cường tư vấn tâm lý học đường, phát hiện sớm những trường hợp có biểu hiện bất thường về tâm lý để phối hợp cùng gia đình có biện pháp hỗ trợ phù hợp; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động xử lý các tình huống mất an toàn trong trường; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn trường học.

Rút kinh nghiệm, ngăn chặn tái diễn

Trước đó, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim, bà Phạm Thị Thanh Hà cho biết, chiều 18/9, trong buổi làm việc với nhà trường, học sinh B. và gia đình một lần nữa nhận lỗi, xin lỗi cô giáo, đồng thời bày tỏ nguyện vọng xin đưa con về nhà 10 ngày để giáo dục, giúp em thay đổi bản thân. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất này.

Sau vụ việc, Ban Giám hiệu đã gặp gỡ, động viên cô giáo T.T.T.H., đồng thời quán triệt học sinh toàn trường tuyệt đối không mang vật dụng nguy hiểm đến lớp, khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và giữ thái độ đúng mực với giáo viên.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Định Công, nhận định đây là sự việc đáng tiếc. Chính quyền phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để giúp học sinh nhận thức đúng sai, sửa đổi hành vi, phát triển lành mạnh, ngăn ngừa các hành động tương tự.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sở yêu cầu nhà trường phối hợp cùng phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm làm rõ nguyên nhân, xác định hành vi của học sinh, đồng thời cho em đi kiểm tra sức khỏe, tâm lý để có căn cứ hỗ trợ, giáo dục phù hợp.

