Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền 'tương đối phức tạp'

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: N.KH.

Trả lời nội dung trên, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường, cho hay nội dung đơn tố cáo là trường hợp một người tiêu dùng mua mỹ phẩm của bà Huyền trên môi trường online. Theo nội dung đơn, có thông tin sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng.

Một số dấu hiệu có thể liên quan tới hình sự

Khi nhận được thông tin này, Cơ quan quản lý thị trường Bộ Công Thương đã có hướng dẫn để người đứng đơn chuyển tới địa phương là Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Theo đó cơ quan chức năng đã có buổi làm việc, trao đổi, tiến hành xác minh nội dung đơn này.

Theo thông tin vừa cập nhật, ông Tuấn cho hay nội dung đơn sau khi xác minh ban đầu là tương đối phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự, nên lực lượng quản lý thị trường đã có hướng dẫn để người đứng đơn chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Đây là một trong hơn 17.000 vụ việc mà lực lượng quản lý thị trường địa phương tiến hành xử lý trong 9 tháng đầu năm vừa qua.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Công Thương, đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi buôn lậu, buôn bán kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, liên quan sức khỏe an toàn tính mạng của người dân.

Ví dụ như vụ việc xử lý đối với các sản phẩm yến của Công ty Yến Trí Việt, lần đầu tiên xử lý vi phạm hành chính lên tới gần 1 tỉ đồng.

Về quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, đặc biệt là ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho hay Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch cao điểm tăng cường kiểm tra giám sát hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử.

Trong đó có việc tập trung gỡ bỏ sản phẩm vi phạm với 44.000 sản phẩm, hơn chục nghìn gian hàng là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, gia dụng, giày dép, mỹ phẩm, thời trang…

Tăng cường xử lý vi phạm kinh doanh thương mại điện tử

Cục cũng phối hợp đơn vị chức năng xử lý đơn vị vi phạm trong thương mại điện tử, như cơ quan cảnh sát điều tra, quản lý thị trường xử lý 120 website vi phạm; tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương để có kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh thương mại điện tử, truyền thông kinh doanh tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Theo bà Minh Huyền, đây là một trong những vấn đề nóng cần giải quyết, nên bộ đã tham mưu xây dựng Luật Thương mại điện tử, lấy ý kiến của các bên liên quan tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan.

Dự thảo luật tập trung quy định mô hình nền tảng và trách nhiệm các chủ sàn thương mại điện tử, quản lý hoạt động livestream, thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài, thúc đẩy phát triển xanh và bền vững…

Về xử lý vi phạm hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử, dự thảo đưa ra cơ chế như định danh người bán qua VNeID để truy vết dòng hàng, nguồn hàng để kiểm soát hàng hóa bán qua thương mại điện tử…

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ