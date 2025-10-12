Bí thư tỉnh ủy không là người địa phương: "Rèn giũa" cán bộ có tầm nhìn rộng hơn

"Cán bộ luân chuyển phải "ba công"

Trong nhiệm kỳ khóa XII và XIII, Đảng ta đã thí điểm và thực hiện chủ trương "Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương". Thực hiện chủ trương này, tỷ lệ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương đã tăng dần theo từng năm.

Cụ thể hóa Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mới đây Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương 100% Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 không phải là người địa phương.

Quyết tâm này không chỉ bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, quản lý của toàn Đảng, từ Trung ương đến địa phương mà còn để phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực. Nhưng quan trọng nhất, những Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương có thực tiễn để rèn giũa và trở thành những người cán bộ có tư duy chiến lược lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, để bổ sung cho cơ quan lãnh đạo của Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu



Sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; nhiệm kỳ 2021-2026, ông được luân chuyển làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Là Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ở hai địa phương không phải nơi sinh ra và trưởng thành khiến ông nhận thức rằng đây là một hình thức "đào tạo đặc biệt", cung cấp cho bản thân ông những kiến thức và kinh nghiệm, va đập vào những tình huống thực tế.

Từ kinh nghiệm giữ cương vị bí thư ở hai địa phương, ông Lê Tiến Châu cho rằng, phải vào cuộc một cách thật sự, chứ không phải cố gắng làm một điều gì đó cho ra sản phẩm để báo cáo, mà cũng không phải "vo cho tròn", đợi hết thời hạn. Nếu mỗi người đi luân chuyển không thực sự vào cuộc, không quyết tâm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Khi đã quyết tâm, có khát vọng, muốn rèn luyện thì phải vào cuộc thực sự.

"Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cán bộ luân chuyển phải có "ba công", tức là công khai, công tâm và công bằng trong bất cứ lĩnh vực nào, từ công tác cán bộ cho đến vấn đề chỉ đạo, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trong công tác cán bộ thì phải nắm được con người, làm sao đánh giá được cho đúng cán bộ, đúng con người, có sở trường gì, chuyên môn gì để cùng với tập thể bàn bạc, bố trí, sắp xếp người vào vị trí phù hợp để họ phát huy năng lực, sở trường. Điều đặc biệt nữa là phải xây dựng, vun đắp được môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm, thân thiện, chuyên nghiệp, từ đó mới sẵn sàng cùng với mình nỗ lực để cống hiến", ông Lê Tiến Châu nói.

Cụ thể hóa chủ trương "100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương", thời gian qua, tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị cũng đã thực hiện điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy mới tại một số địa phương như TP Cần Thơ, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình... Sắp tới, sẽ tiếp tục thực hiện tại các tỉnh, thành phố còn lại.

Ông Lê Quang Tùng (ảnh trái) quê Hà Tĩnh, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Lê Ngọc Quang (ảnh giữa) quê Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Trịnh Việt Hùng (ảnh phải) quê Hải Dương (cũ), nay là tỉnh Hải Phòng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

"Rèn giũa" cán bộ có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn

Khi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương sẽ bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, quản lý của toàn Đảng, từ Trung ương cho đến địa phương và đến cơ sở. Đặc biệt, khi không phải là người địa phương sẽ đề phòng những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Nếu Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương sẽ không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ họ hàng, thân quen. Khi đó, họ không bị lợi ích của cá nhân, dòng tộc, lợi ích của người thân quen, cánh hẩu chi phối. Họ toàn tâm, toàn ý cho phát triển địa phương, công việc lãnh đạo, điều hành ở địa phương sẽ khách quan, công tâm, minh bạch hơn. Điều này được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ.

Đảng viên Vũ Mạnh Thắng, ở Hà Nội, bày tỏ: "Tôi rất đồng tình với chủ trương Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương. Đấy là điều rất tốt để ngăn chặn các tiêu cực, các mầm mống phát sinh dẫn đến tham nhũng. Bởi vì từ các mối quan hệ thân quen có thể gây nên các lợi ích nhóm, từ đó phát sinh tiêu cực".

Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: "Bí thư Tỉnh, Thành không phải người địa phương mang đến thông điệp mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, được ví như 'rào chắn thể chế" chống tham nhũng từ gốc, vừa là đòn bẩy tổ chức để nâng chuẩn liêm chính và hiệu quả bộ máy trong hệ thống chính trị".

Luân chuyển cán bộ giữa các tỉnh, thành phố cũng sẽ góp phần tạo ra chuẩn mực điều hành thống nhất, mở rộng tầm nhìn, giảm lệ thuộc vào mạng lưới thân hữu tại chỗ. Đây là "rào chắn thể chế" chống tham nhũng từ gốc, vừa là đòn bẩy để nâng chuẩn liêm chính và hiệu quả bộ máy. Mặc dù vậy, cũng cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa để tránh tình trạng như đã từng xảy ra khi cán bộ được luân chuyển về địa phương nhưng vẫn bị lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân chi phối, làm những điều khuất tất, vi phạm pháp luật.

Theo ông Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giải pháp cốt lõi là từng cán bộ, đảng viên, lãnh đạo phải tự rèn luyện, phấn đấu, có sức đề kháng vượt lên chính mình: "Người lãnh đạo mà không vượt lên được chính mình, không tự rèn luyện, không vượt lên khỏi những cám dỗ của đồng tiền, của địa vị, của những lợi ích nhóm chi phối thì không xứng đáng là người lãnh đạo cấp chiến lược, dù anh không phải là người địa phương mà ở nơi khác về".

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - cho rằng: Khi triển khai hợp nhất, sáp nhập các tỉnh, thành, tinh thần chung cũng được nhấn mạnh: "Tất cả đều là đất nước, quê hương, không bị nặng nề quê anh, quê tôi, cục bộ địa phương chi phối; sự đoàn kết, thống nhất trở thành xu thế chung".

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng



Để phát huy vai trò của các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, khi có năng lực, chú tâm với công việc, hết sức vì đất nước thì chỉ cần thời gian ngắn là có thể nắm bắt được các vấn đề của địa phương. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, duy trì sự đoàn kết; có phương pháp đúng đắn, trách nhiệm, trí tuệ, tập hợp lực lượng, đoàn kết, chân thành... thì mọi việc sẽ suôn sẻ.

"Những Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương qua thực tiễn để 'rèn giũa' cán bộ, nhất là những đồng chí có tầm để trở thành những người có tư duy chiến lược lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, tầm nhìn rộng bao quát của cả nước tốt hơn, để bổ sung cho cơ quan lãnh đạo của Trung ương. Nhìn vào các Bí thư Tỉnh ủy thì đấy chính là đội ngũ lãnh đạo của Trung ương, không những sắp tới mà còn lâu dài", PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc phân tích.

