Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 11

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân định kỳ tháng 11. Ảnh: LHC

Mở đầu phiên tiếp công dân tháng 11, đại diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ tại các phiên tiếp dân định kỳ, kết quả tiếp nhận xử lý đơn trong những kỳ trước.

Theo báo cáo, ngoài vụ việc ông Trần Thìn, trú tại thôn Đông Vĩnh, xã Trường Lưu đề nghị công nhận Liệt sĩ đối với cháu là ông Trần Á hiện đang chờ Thủ tướng xem xét công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Có 03 vụ việc đã báo cáo tiến độ giải quyết.

Đại diện Ban Nội chính báo cáo kết quả thực hiện việc xử lý các vụ việc trong kỳ. Ảnh: LHC



Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tiếp nhận, xử lý 30 đơn, tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết 13 đơn, lưu 17 đơn do không đủ điều kiện xử lý. Ban Nội chính tiếp nhận xử lý 11 đơn, đã chuyển 7 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và lưu 4 đơn đồng thời báo cáo rà soát tham mưu xử lý 8 đơn do Thường trực Tỉnh uỷ chuyển đến. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiếp nhận 10 đơn, đã chuyển 1 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, 3 đơn đang giao các phòng, ban xử lý, lưu 6 đơn do không thuộc thẩm quyền giải quyết và cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Tại phiên tiếp công dân, đại diện các lãnh đạo sở, ngành, địa phương báo cáo về việc tiếp nhận xử lý các vụ việc, đơn thư do Bí thư Tỉnh uỷ giao giải quyết. Tiếp đó, ông Nguyễn Duy Lâm cùng các lãnh đạo chủ trì đã tiếp công dân Nguyễn Mạnh Hiểu, trú tại TDP Hưng Lợi, phường Sông Trí về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mộ cho Liệt sỹ Nguyễn Mạnh Hồng; tiếp công dân Nguyễn Mậu Thảo, trú tại thôn Yên Nghĩa, xã Toàn Lưu về đề nghị được hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng. Sau khi nghe kiến nghị, mong muốn của công dân, ông Nguyễn Duy Lâm giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan kiểm tra giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền cần báo cáo tỉnh, trung ương xử lý đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3 từ trái sang) dự phiên tiếp dân tháng 11. Ảnh: LHC



Phiên tiếp tháng 11 cũng đã tiếp công dân Hồ Thị Huệ, trú tại thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên, công dân Đinh Thị Nguyệt Nga, trú tại xã Thạch Hà kiến nghị liên quan tới lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Về hai vụ việc này, Bí thư Tỉnh uỷ đã giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với xã Việt Xuyên, xã Thạch Hà rà soát kiểm tra và có trả lời rõ ràng theo quy định pháp luật.

Người dân bắt tay cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy đã tận tình lắng nghe sự việc. Ảnh: LHC



Kết luận phiên tiếp công dân, ông Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp kéo dài, những vấn đề gây bức xúc nhạy cảm ngay tại cơ sở không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp. Tiếp nhận phân loại xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng nội dung trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Lựa chọn phân công bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có trách nhiệm cao trong công việc. Nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các vụ việc được giao giải quyết cần phải tập trung xử lý đúng thời hạn, tận cùng của vấn đề đảm bảo quyền lợi cho công dân, tăng cường tuyên truyền vận động, thuyết phục công dân chấp hành nghiêm các kết luận vụ việc đã được thụ lý, giải quyết và chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định pháp luật.

