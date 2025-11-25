Khởi tố tài xế tông cụ ông ở Hà Tĩnh tử vong

Ngày 24/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Đ.D (SN 1979, trú thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào 16h30’ ngày 13/10, tài xế N.Đ.D điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C – 109.18 di chuyển trên quốc lộ 15B (đường 19/5 cũ) theo hướng từ xã Thiên Cầm về xã Thạch Khê.

Hiện trường vụ tai nạn.

...



Khi tới địa phận thôn Phú Hoà (xã Yên Hoà), xe tải đã xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 38X1 – 483.32 do ông N.Đ.S. (SN 1941, trú thôn Quý Hoà, xã Yên Hoà) cầm lái.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa ông S. đi cấp cứu, tuy nhiên do vết quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn