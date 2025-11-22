Bị chồng thách thức, vợ xông đến bàn nhậu rạch mặt “hoa lạ”

Ngày 22/11, thông tin từ Viện KSND khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Anh (SN 1986, ngụ phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu, tối 25/10, Huỳnh Anh nhậu tại nhà bạn ở phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) và điện thoại gọi cho chồng là B.K.G. (SN 1984). Qua điện thoại, Huỳnh Anh biết chồng đang nhậu tại nhà của chị N.T.H.Tr. (SN 1992, ngụ xã Long Hưng).

G. thách thức và cho rằng vợ không dám đến nơi mình đang nhậu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tức giận trước thái độ của chồng và do ghen tuông, Huỳnh Anh thuê taxi cùng với bạn đến nhà chị Tr. để nói chuyện. Lúc này, chị Tr. và chồng Huỳnh Anh đang ngồi nhậu với nhiều người khác.

Huỳnh Anh bước đến rồi bất ngờ cầm dao rọc giấy rạch nhiều nhát vùng vào mặt của chị Tr., gây thương tích.

Công an xã Long Hưng khẩn trương đến hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc, mời những người liên quan làm việc. Chị Tr. được đưa đến bệnh viện điều trị, kết quả tỷ lệ thương tật là 23%.

Trước thời điểm gây án, Huỳnh Anh là cán bộ công tác tại Văn phòng UBND và HĐND phường Trung An.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn