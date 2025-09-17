Bắt nghi phạm cưỡng hiếp bạn nhậu

Nghi phạm Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, trú tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1) liên quan vụ xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn - Ảnh: P.N.

Ngày 16-9, Công an xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt thành công nghi phạm Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, trú tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1) liên quan vụ cưỡng hiếp xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 11-9, chị Đ.M.N.Q (trú tại xã Đinh Văn - Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cùng nhóm bạn, trong đó có Ngọc, đến quán T.M. ở thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1 để nhậu.

Chừng 30 phút sau, Ngọc rời quán với lý do mệt.

Khi trở về nhà thuê tại thôn Đạ Sơn, chị Q. phát hiện Ngọc đứng trước cổng. Lợi dụng lúc chị Q. mở cửa, Ngọc theo vào và dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn về hướng xã Phúc Thọ - Lâm Hà.

Chị Q. đã lập tức trình báo sự việc với Công an xã Đam Rông 1.

Ngay sau đó, công an địa phương khẩn trương lấy lời khai ban đầu, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức truy vết.

Lực lượng công an xuyên đêm lần theo dấu vết và chỉ sau 20 giờ gây án, Ngọc đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng).

Tác giả: PHẠM NGÂN - M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

