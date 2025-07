Bé trai điều khiển ô tô đâm hàng loạt xe máy trên phố

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn clip gây sốc đã xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh trẻ em lái xe SUV trên một con phố nhỏ. Rắc rối bắt đầu khi cậu bé điều khiển chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào nhiều xe máy cho đến khi ô tô dừng lại ở cuối làn đường.

Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát cho thấy, vào lúc 8h ngày 16/7, ở Haryana, Ấn Độ, một chiếc xe SUV mất lái đang phóng nhanh trên con đường đông đúc. Chiếc xe lao về phía một người đi xe máy - người này đã kịp phản xạ để tránh va chạm. Một đứa trẻ đang đi bộ trên phố cũng phát hiện ra chiếc xe lao đến với tốc độ cao, cậu bé may mắn thoát chết trong gang tấc.

Chiếc xe ô tô đâm trúng nhiều xe máy trên phố.

Trong đoạn clip thứ hai từ một góc quay khác, hai đứa trẻ khác đang đi bộ thì nhìn thấy chiếc ô tô mất lái nên nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường, chiếc xe sau đó đâm vào nhiều xe máy và cuối cùng dừng lại. Những đứa trẻ trong xe lập tức mở cửa bước ra ngoài trong khi một số người hoảng loạn chạy về phía chúng.

Vụ việc đã gây hư hỏng nặng cho nhiều xe máy trên đường. May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ việc.

Đoạn clip sau đó đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và cư dân mạng đang bày tỏ lo ngại về sự an toàn của trẻ em và quyền kiểm soát của phụ huynh. Cư dân mạng cũng đặt câu hỏi tại sao trẻ em lại được phép sử dụng chìa khóa xe ô tô.

