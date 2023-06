Bắt tạm giam cựu Hiệu trưởng Trường Đại học đã bị kỷ luật cắt chức

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trần Minh Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai. Ảnh Công an tỉnh Đồng Nai