Bắt quả tang vợ ở trong ô tô cùng người đàn ông khác, chồng chất vấn thì sốc trước câu nói của kẻ thứ 3

Mới đây, câu chuyện do một người chồng ở Malaysia chia sẻ khi tận mắt bắt quả tang vợ đang qua lại với một người đàn ông khác đã khiến cho dư luận nước này chú ý. Nhiều người lên tiếng khen ngợi cách xử lý văn minh và thấu đáo của anh dù gặp phải tình huống trớ trêu.

Thông tin được đăng tải trên các tờ báo lớn như Mothership, World Of Buzz cho biết sự việc mới xảy ra tại Malaysia. Một người đàn ông tên là Jason Wong đã bắt gặp cảnh vợ mình đang đi chung trong chiếc ô tô hiệu BMW với một người đàn ông là bác sĩ nổi tiếng ở bang Kelantan của nước này.

Người đàn ông bắt quả tang cảnh vợ đi cùng người đàn ông khác trong ô tô.



Anh Jason cho biết thời gian vừa qua, vợ anh rất hay ra ngoài. Cuối cùng, anh đã biết lý do tại sao. Hóa ra họ đã qua lại được một thời gian và điều này khiến anh Jason rất sốc bị người vợ đã chung sống 10 năm phản bội.

Khi đó, anh Jason đã kéo tay vợ mình ra khỏi xe và nói với cô rằng mẹ cô muốn gặp cô. Tuy nhiên, vị bác sĩ đã bảo vợ Jason quay lại xe. Anh đã đối chất với kẻ thứ 3: "Anh có biết cô ấy đã kết hôn và có con không? Anh cũng là người đã có gia đình rồi, tại sao lại còn qua lại với cô ấy?".

Người đàn ông được cho là bác sĩ đã ngoại tình với vợ của anh Jason.

...



Tuy nhiên, người đàn ông kia đã nói một câu khiến anh Jason quá sốc: "Anh và vợ đã ly hôn rồi, đừng chạm tay vào cô ấy".

Tuy nhiên, tại hiện trường, Jason cũng nhắc nhở cả vợ và bác sĩ rằng điều này là không đúng, và họ chưa chính thức ly hôn. Trong bài đăng lan truyền trên Facebook, Jason tâm sự rằng anh đã làm rất nhiều điều cho vợ, bao gồm cả việc hỗ trợ cô ấy về mọi mặt. Chính vì thế, sự phản bội này khiến cho anh vô cùng đau đớn và thất vọng.

“Tôi không hề biết rằng trong suốt thời gian qua, cô ấy đã có người khác. Anh ta là một người đàn ông được kính trọng bởi sự nghiệp chuyên môn, nhưng thực chất lại là một kẻ phá hoại gia đình người khác. Tôi không ngạc nhiên khi vợ tôi phải lòng những lời đường mật và tiền bạc của anh ta, khiến cô ấy bán rẻ nhân phẩm của mình", Jason chia sẻ.

Jason cũng tuyên bố sẽ đệ đơn ly hôn và quyết định tiếp tục cuộc sống với những đứa con yêu quý, khẳng định anh không phải kẻ thua cuộc. “Tôi không phải kẻ thua cuộc, tôi yêu các con mình, và tôi cũng trân trọng bản thân mình", Jason tuyên bố.

Hình ảnh về vụ việc đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Malaysia. Bài đăng của anh Jason được đăng tải lên Facebook vào ngày 24 tháng 8, đã thu hút khoảng 10.000 bình luận và 35.000 lượt chia sẻ.

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn