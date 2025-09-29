Bắt quả tang 2 chân dài "đi khách" giá 400.000 đồng: Kiểm tra các phòng nghỉ, phát hiện thêm "bí mật động trời"

Theo tin tức từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, vào lúc 14h45 ngày 26/9, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Trảng Bom kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú G.H, địa chỉ: xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do ông N.V.L, sinh năm: 1980 làm chủ

Tại đây, qua kiểm tra phát hiện tại phòng số 1 và 2, có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm với giá 400.000 và 300.000 đồng.

Qua làm việc, đối tượng nữ khai nhận hành vi bán dâm được thỏa thuận qua mạng xã hội và thuê phòng tại cơ sở lưu trú để hoạt động bán dâm. Ngoài ra kiểm tra các phòng còn lại phát hiện thêm 3 nữ thuê phòng tại nhà nghỉ với thời gian dài để thực hiện hành vi bán dâm khi có yêu cầu của khách qua mạng xã hội.

Đôi nam nữ bị bắt quả tang "vui vẻ". Ảnh: Công an Đồng Nai

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao vụ việc cùng các đối tượng cho Công an xã Trảng Bom tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một cặp đôi nam, nữ có hành vi "mua bán dâm" trong khu nhà trọ trên địa bàn xã Phước Sơn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai) đã kiểm tra hành chính tại khu nhà trọ của bà K.T.V (SN 1958, trú Thôn 5 Đăng Hà, xã Phước Sơn). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ có dấu hiệu “mua bán dâm” tại phòng trọ số 2.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, mời những người liên quan về trụ sở để tiến hành làm việc. Qua xác minh nhanh, đối tượng nam có hành vi "mua dâm" là P.V.D (SN 1992, trú xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình) và đối tượng nữ "bán dâm" là S.P.D. (SN 1992, trú xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Bước đầu, cả hai thừa nhận hành vi "mua bán dâm" tại phòng trọ nói trên với giá thỏa thuận là 500.000 đồng.

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn