Bất ngờ bắt được cá trắm cỏ đeo vòng vàng bí ẩn

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, ngày 13/6, một con cá trắm cỏ với chiếc vòng vàng đeo quanh mình đã được phát hiện trong quá trình đánh bắt tại một ao cá ở thành phố Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc.

Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương và giới truyền thông bởi hình ảnh độc đáo và bí ẩn của con cá.

Theo thông tin ban đầu, con cá được phát hiện bởi chủ ao trong khi đánh bắt cá thường lệ. Khi nhìn thấy con cá, chủ ao vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một chiếc vòng vàng được đeo chặt quanh phần thân cá, khiến nó bị biến dạng nhẹ và có dấu vết máu xung quanh khu vực hình tròn.

Điều đáng chú ý là dù bị siết chặt bởi chiếc vòng, con cá vẫn còn sống và hoạt động bình thường. Chiếc vòng tay bằng vàng lấp lánh có kích thước khá lớn và được cho là có giá trị đáng kể. Tuy nhiên, tính xác thực và giá trị chính xác của nó vẫn chưa được đánh giá một cách chuyên nghiệp.

...

Chủ ao cho biết, ông suy đoán rằng các lực tự nhiên như dòng nước có thể đã khiến chiếc vòng di chuyển trong nước và cuối cùng mắc vào con cá, khi con cá lớn lên chiếc vòng dần dần siết chặt lại.

Hiện tại, con cá đã được chủ nhân bán đi cho một người khác, tuy nhiên số phận của chiếc vòng vàng vẫn chưa được tiết lộ.

Sự việc này đã dấy lên nhiều giả thuyết và câu hỏi trong dư luận. Nhiều người tò mò về nguồn gốc của chiếc vòng, cách thức nó đeo vào cổ cá, và liệu con cá đã sống được bao lâu với vật trang sức bất đắc dĩ này.

Vụ việc hi hữu này một lần nữa cho thấy sự kỳ diệu và bí ẩn của thiên nhiên, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về tác động của con người đến môi trường sống của các loài động vật hoang dã.

Tác giả: Quốc Tiệp (dịch)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn