Bắt 21 người đang làm chuyện phi pháp tại nhà người phụ nữ

Ngày 5-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh này vừa triệt phá, bắt giữ 1 ổ nhóm đang làm chuyện phi pháp trên địa bàn phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình do một người phụ nữ đứng ra tổ chức.

Nhóm đối tượng làm chuyện phi pháp và tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình



Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khi ập vào ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1984; ngụ tổ dân phố Hoàn Dương, phường Duy Tân), công an bắt quả tang 21 đối tượng ngụ ở các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và TP Hà Nội đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

...

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 767 triệu đồng, bát, đĩa sứ, 4 quân vị cùng 1 số công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các các con bạc thường thuê các địa điểm vắng người, bố trí xe ô tô chở đến địa điểm tổ chức đánh bạc; tổ chức phân công nhiều vòng canh coi, cảnh giới và sử dụng bộ đàm để báo động khi có biến.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 21 người về hành vi "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động