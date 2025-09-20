Bão RAGASA mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Hồi 13h ngày 20/9, tâm bão RAGASA ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão: cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15. Hướng di chuyển: Tây Tây Bắc, tốc độ 5–10 km/h.

Dự báo, 13h ngày 21/9, bão đi Tây Tây Bắc 10–15 km/h, có khả năng mạnh thêm. Tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão đạt cấp 13–14, giật trên cấp 17.

13h ngày 22/9, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc 15–20 km/h. Tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ mạnh cấp 15–16, giật trên cấp 17.

13h ngày 23/9, bão đi Tây Tây Bắc 20–25 km/h, nhiều khả năng đi vào Biển Đông. Tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 15–16, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (khu vực biển Đông Bắc Biển Đông).

Trong 72–120 giờ tiếp theo, bão RAGASA di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Dự báo tác động Trên biển, từ chiều 22/9: gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng cấp 8–9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9: gió mạnh cấp 10–13, vùng gần tâm bão cấp 14–16, giật trên cấp 17.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý, có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dông và lốc xoáy.

