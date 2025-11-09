Bão Phượng Hoàng mạnh lên đầu cấp siêu bão

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Phượng Hoàng lúc 13h chiều 9-11 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h chiều 9-11, tâm bão Phượng Hoàng đang ở ngay trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo chiều tối nay, bão đổ bộ vào đảo Luzon và khoảng sáng mai, bão đi vào Biển Đông. Nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão số 14 trong năm nay.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Đến 13h chiều mai, tâm bão ở vùng biển phía đông của bắc Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Sau đó bão đi theo hướng bắc tây bắc rồi bắc bông bắc, hướng về khu vực Đài Loan và cường độ suy yếu dần.

...

Cơ quan khí tượng cho biết sau khi vào Biển Đông, bão không đi theo hướng tây như thông thường mà đi lên phía bắc là do áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

"Thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây bắc và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung. Tuy nhiên bão Phượng Hoàng lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ