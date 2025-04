Bà cụ U70 ở Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi kéo dài 11 phút từ số điện thoại đầu 091, thông báo có khoản vay 50 triệu tại ngân hàng

Công an xã Phù Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của một công dân trên địa bàn về đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng nay ngày 23/4/2025 bà Trần Thị L (1961) trú tại thôn Lương Trung, xã Ích Hậu ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0912.551.877 tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Người này cho biết vừa nhận được thông báo từ Công an Thành Phố Hà Nội nói bà có khoản vay 50 triệu ở một Ngân hàng tại Hà Nội, yêu cầu bà phối hợp để xử lý. Khi nghe đối tượng nói như vậy, bà Liên thấy mình không hề có khoản vay và nhận ra thủ đoạn này giống với thủ đoạn lừa đảo giả danh Công an mà Công an xã Ích Hậu, Hà Tĩnh thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh xã, thôn nên bà L ra trình báo với Công an xã.

Cuộc gọi dài gần 11 phút

...

Công an xã Ích Hậu đã giải thích rõ thêm về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và hướng dẫn bà không được làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo

Trước đó, ngày 22/4, Công an xã Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh cũng tiếp nhận tin báo của Ông Lê Đình Quý, SN 1954, trú tại thôn Thanh Mỹ về việc một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh gọi điện thoại báo cho Ông Quý về việc ông có vay mượn một số tiền 50 triệu đồng. Sau đó đối tượng yêu cầu ông Quý kê khai tiền, vàng, tài sản có giá trị đang có trong nhà và yêu cầu Ông Quý giữ bí mật về cuộc gọi.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, Ông Quý đã đến trình báo với Công an xã Phù Lưu và được cán bộ Công an tuyên truyền về hành vi lừa đảo của các đối tượng, không chuyển tiền cho các đối tượng trên.

Tác giả: Linh San

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn