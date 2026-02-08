Án mạng sau buổi liên hoan tất niên công ty

Ngày 8-2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Văn Biển (SN 1992, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

khu vực xảy ra án mạng



Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7-2, Nguyễn Văn Biển đi ăn liên hoan tất niên cùng các công nhân trong công ty tại một nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình ăn uống, Biển có uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với nhiều người cùng ăn và được can ngăn.

...

Đến khoảng 13 giờ ngày 7-2, sau khi liên hoan tất niên cùng mọi người trong công ty, Nguyễn Văn Biển đến nhà ông P.V.H. (SN 1983, trú tại xã Phụ Dực) chơi.

Tại đây, Nguyễn Văn Biển đã xảy ra mâu thuẫn với ông P.V.T. (SN 1981, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Quá trình xô xát, Biển đã dùng dao đâm ông T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Biển đã đến Công an xã Phụ Dực đầu thú.

Tác giả: Tr. Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động