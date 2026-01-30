Mâu thuẫn gia đình, em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Dũng là em ruột của ông H.Đ. (SN 1968), cả hai cùng ngụ tại tổ 15, khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Khoảng 19h30, ngày 23/1, trong quá trình sinh hoạt, giữa Dũng và ông H.Đ. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Đối tượng Hoàng Dũng.



Trong lúc xô xát, ông H.Đ. dùng chổi và tay đánh vào mặt Dũng. Dũng tức giận đánh ông H.Đ. ngã xuống sàn nhà, sau đó ngồi đè lên người nạn nhân và dùng hai tay bóp cổ cho đến khi ông H.Đ. bất động mới buông ra.

... Hiện trường vụ án.



Hàng xóm đến can ngăn nhưng không kịp, phát hiện ông H.Đ. đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương.



Tác giả: Trần Lĩnh - Bảo Đô

Nguồn tin: cand.com.vn