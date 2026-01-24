Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 thành viên.

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV được bầu bằng với số lượng Ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XII. Còn đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII, số Ủy viên Bộ Chính trị được bầu là 18 Ủy viên.

Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, có 10 nhân sự tái cử, có 4 nhân sự nhiệm kỳ trước đó là Bí thư Trung ương Đảng.

10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử khóa XIV gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV.

Trong số 9 nhân sự lần đầu tham gia Bộ chính trị, có 4 nhân sự là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, sau khi tái cử Trung ương khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

...

Bao gồm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Có 5 nhân sự là Ủy viên Trung ương khóa XIII sau khi tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Bao gồm Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất là Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976.

Với Ban Bí thư, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 thành viên.

Trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 người được bầu mới tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Bao gồm Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Như vậy nếu tính cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV có 12 nhân sự lần đầu tham gia.

Tác giả: Thành Chung - Tiến Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ