8 đội vào thẳng vòng 1/8 Europa League

Aston Villa là ứng cử viên sáng giá ở Europa League mùa giải năm nay.



Lượt trận cuối cùng của giai đoạn phân hạng UEFA Europa League 2025/26 khép lại rạng sáng 30/1 (giờ Việt Nam), qua đó xác định đầy đủ 8 đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 cùng 16 CLB phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro.

Lyon khép lại vòng phân hạng theo cách thuyết phục nhất. Đại diện Ligue 1 thể hiện vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại PAOK 4-2, qua đó cán đích ở ngôi đầu với 21 điểm. Ngay phía sau, Aston Villa tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Đội bóng Anh có màn ngược dòng ấn tượng trước RB Salzburg để giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Bất ngờ lớn nhất trong nhóm dẫn đầu đến từ Midtjylland. Ở lượt trận quyết định, đại diện Đan Mạch chơi bùng nổ, đánh bại Dinamo Zagreb 2-0 để vươn lên thứ 3, qua đó giành vé vào thẳng vòng 1/8. Real Betis cũng hoàn thành mục tiêu khi vượt qua Feyenoord 2-1, khẳng định bản lĩnh ở thời điểm then chốt.

BXH chung cuộc vòng phân hạng Europa League mùa này.

...



Ba suất tiếp theo trong top 8 lần lượt thuộc về Porto, Braga và Freiburg. AS Roma là cái tên cuối cùng góp mặt trong nhóm này, dù chỉ có trận hòa 1-1 trước Panathinaikos. Kết quả vừa đủ giúp đội bóng áo bã trầu đứng thứ 8 và tránh được vòng play-off.

Trái ngược với sự ung dung của top 8, cuộc đua từ vị trí 9 đến 24 (đồng nghĩa tấm vé dự play-off) diễn ra cực kỳ khốc liệt. Nottingham Forest gây chú ý với chiến thắng đậm 4-0 trước Ferencvaros, trong khi Celtic mang đến cơn mưa bàn thắng tại Celtic Park khi hạ Utrecht 4-2.

Những đội bóng giàu truyền thống như Bologna, Stuttgart, Celta Vigo, Fenerbahce, Lille hay Genk đều buộc phải bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh tấm vé vào vòng 1/8. Ở đó, chỉ một sai lầm có thể khiến họ dừng bước.

Khép lại vòng phân hạng, Europa League 2025/26 bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Khi các đội còn lại phải tự cứu mình ở vòng play-off, 8 cái tên dẫn đầu sẽ có lợi thế lớn về thể lực và thời gian, sẵn sàng chờ đợi những thử thách thật sự ở vòng 1/8.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn