79 năm Quốc khánh 2/9: Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới

Hơn 5 thế kỷ trước những lời trong “Đại cáo bình Ngô”- áng thiên cổ hùng văn đã mang đầy đủ tâm thế của một tuyên ngôn độc lập để cùng các quốc gia, các dân tộc bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Đó là khi người anh hùng dân tộc vĩ đại - danh nhân văn hoá kiệt xuất Nguyễn Trãi hội đủ sự thăng hoa của cả dân tộc, của vị thế đất nước mà viết: “Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” và “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy chí nhân để thay cường bạo”.

Và hôm nay, chặng đường 79 năm lịch sử đầy thử thách mà vô cùng hào hùng đã qua được mở ra từ lời Tuyên ngôn độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Lời khẳng định đó không chỉ là nhân danh khát vọng không gì lay chuyển nổi trên nền tảng mấy mươi thế kỷ dựng nước và giữ nước của biết bao thế hệ con người Việt Nam về quyền tự quyết định vận mệnh, quyền làm chủ đất nước của mình. Đó còn là lời khẳng định sáng ngời, thấm đẫm bản chất, tinh thần nhân văn về quyền được phát triển từ năng lực nội sinh của mình kết hợp với những tinh hoa trong dòng chảy của lịch sử nhân loại.

Quang cảnh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh tư liệu.



Độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân và phát triển để những thành quả của độc lập tự do càng được củng cố bền vững. Đó là những hằng số lịch sử luôn sống động và tỏa sáng, là tài sản tinh thần quý giá mà mỗi người dân Việt đều có quyền tự hào, càng thêm gắn bó đoàn kết muôn người như một để đi đến đài vinh quang.

Những hằng số ấy thêm sống động hơn, toả sáng hơn trong suốt cả chiều dài gần trọn 8 thập kỷ kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Biết bao thử thách trong chặng đường 79 năm qua với đất nước ta đã diễn ra. Vận nước có những khi ngàn cân treo sợi tóc, cả nước chiến đấu trong vòng vây. Những kẻ thù hung bạo nhất từng toan tính đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Rồi dòng thời cuộc khi không còn mang hình ảnh, âm thanh đạn bom đã đẩy những cơn sóng “cách mạng màu”, “bạo loạn mềm”, “lật đổ từ bên trong” đến với chúng ta theo những kịch bản không hề có ở bất cứ cuốn sách giáo khoa địa chính trị nào.

Đúng vậy, “con thuyền Việt Nam” tuy nhỏ bé nhưng chưa bao giờ tròng trành, luôn vững tay chèo để thẳng hướng đi, để lướt tới, vượt qua những phong ba, thử thách để trong đêm tối lấy trái tim là ngọn lửa, khát vọng sống và đi lên là động lực vươn tới trọn bến bờ vinh quang; bến bờ của lẽ phải và bến bờ của hạnh phúc mà ở đó chúng ta luôn nhận ra mình, thêm hiểu mình hơn. Cùng là lúc hiểu bạn bè, đối tác hơn.

Nếu như nửa đầu chặng đường kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là khi cả đất nước hy sinh tất cả để đấu tranh cho độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước cũng như tập trung chống bao vây, cấm vận thì nửa sau của chặng đường ấy cả nước lại dồn toàn lực cho công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Việt Nam từ một đất nước của những cuộc chiến tranh nay đã hoàn toàn là đất nước của phát triển. Chúng ta đi lên bằng nội lực, bằng hợp tác, bằng cả tình thương, lẽ phải.

Con người Việt Nam, bên cạnh những phẩm chất, đạo đức truyền thống, văn hoá mang đủ bản sắc cha ông nay đã hội thêm cả những phẩm chất mới mà thời đại đòi hỏi. Đó là sự năng động, quyết đoán, dám chấp nhận rủi ro, thích ứng với những thách thức mới.

Đúng như Đại hội Đảng lần thứ XIII nhận định, “...đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

...

Chúng ta không chỉ mong muốn một tương lai tươi sáng cho riêng mình, mà còn chung mong muốn đó với bạn bè, đối tác cho dù thể chế chính trị, lựa chọn mô hình phát triển là không giống nhau. Triết lý đó đến từ chính những gì đất nước chúng ta đã kinh qua, đã hy sinh vô cùng to lớn để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Sau gần 40 năm đổi mới, từ một nước bị tàn phá sau nhiều cuộc chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu, thiếu đói, bị bao vây, cấm vận suốt 30 năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.300 USD năm 2023, tăng gần 60 lần so với năm 1986. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 6,5%/năm, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế năm 2023 đứng thứ 35 thế giới, tăng hơn 95 lần so với năm 1986. Nền tảng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Đó cũng là tâm thế mới của đất nước, cả dân tộc khi đã hội đủ sự đoàn kết, nội lực để bước vào kỷ nguyên phát triển mới mà ở đó là những mục tiêu mang tầm thế kỷ khi năm 2030- kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm và 2045- kỷ niệm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm đang vẫy gọi, đang chờ đón chúng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết mới đây: “Xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; không ngừng tìm tòi, mở ra triển vọng mới to lớn để phát triển con người và xã hội.

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Đặc biệt coi trọng và không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn nhấn mạnh trong thời gian gần đây một tinh thần rất quan trọng là cần thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Đó là tinh thần phát triển mới đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa đang đặt ra với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thời gian không đợi chúng ta. Nhưng thời gian luôn cổ vũ chúng ta. 79 năm đất nước dựng xây và phát triển với bao thành tựu luôn động viên chúng ta mạnh mẽ phấn đấu cho một kỷ nguyên mới của đất nước, được khởi nguồn từ bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.

Vinh quang Việt Nam!

Tác giả: Quang Lộc

Nguồn tin: Báo Công Thương