6 nạn nhân 'việc nhẹ lương cao' từ Lào được cứu về

Theo lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh, vào đầu tháng 5-2023, một số đơn vị nhận được đơn trình báo của 4 gia đình về việc con của họ đang bị đe dọa, khống chế tại Lào, các nghi phạm yêu cầu gia đình nạn nhân nộp 2,5 tỉ đồng (mỗi người 500 triệu đồng) mới thả người. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh gửi văn bản tới Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát (thuộc Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp xác minh, lên phương án giải cứu. Cùng với đó, các đơn vị tiến hành thu thập hình ảnh, ghi âm, cuộc gọi của các nạn nhân trong quá trình gọi điện về cho gia đình cầu cứu. Thu thập đường link Facebook, Zalo của các nạn nhân, sao kê tài khoản ngân hàng các nghi phạm yêu cầu nộp tiền chuộc và các thông tin liên quan. Đến ngày 5-6, các nạn nhân trên đã được lực lượng chức năng giải cứu, khi đang bị khống chế tại đặc khu kinh tế (Bò Kẹo, Lào).