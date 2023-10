200 người dân hợp lực 'cứu' bờ sông sạt lở ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video: 200 người hợp lực vá bờ sông sạt lở

Sáng 14/10, ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nhiều vị trí đất bên bờ sông Ngàn Mọ (đoạn qua xã Cẩm Duệ) bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến nhà dân. Chính quyền phải huy động 200 người dân phối hợp lực lượng chức năng gia cố bờ sông.

“Muốn khắc phục tình trạng này một cách lâu dài thì phải có dự án thoát lũ. Chúng tôi đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí. Làm kè thoát lũ, chống sạt lở kinh phí rất lớn, địa phương không đủ khả năng để chi trả", lãnh đạo UBND xã Cẩm Duệ thông tin thêm.



Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến sạt lở do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh.



Đặc biệt đoạn qua thôn Phương Trứ (xã Cẩm Duệ), có địa điểm bị sạt lở kéo dài khoảng 50m, ăn sâu vào khu vực đất vườn và gây sạt lở công trình phụ của người dân.



Máy móc được huy động đến điểm sạt lở để gia cố bờ sông.

Chính quyền địa phương và người dân cùng nhau khiêng đá vá điểm sạt lở.



Người dân dùng cọc tre và lưới thép để néo đá hộc.



Các lực lượng đứng thành hàng dài để vận chuyển đá.



Một điểm sạt lở tại thôn Phương Trứ, bờ sông đã ăn sát vào vườn, cách nhà dân chỉ chưa đến 10m.



Trong sáng 14/10, chính quyền địa phương và người dân vẫn chưa khắc phục xong. Dự kiến chiều cùng ngày sẽ tiếp tục gia cố, để đảm bảo an toàn cho bà con.



Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua (từ 9h/13/10 - 9h/14/10), khu vực tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực Kỳ Anh mưa rất to, trong đó tại Kỳ Sơn ghi nhận 231mm.

