Hà Tĩnh: Đường lên Cửa khẩu Cầu Treo “nơm nớp” lo sạt lở đất

Hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km 82+800 trên tuyến Quốc lộ 8A dịp cuối tháng 9/2023



Quốc lộ 8A là tuyến giao thông huyết mạch, nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bô ly khăm xay của nước bạn Lào. Địa hình rừng núi hiểm trở, đèo dốc quanh co, vào mùa mưa lũ khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thường xảy ra những vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Dịp cuối tháng 9/2023, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, tại Km 82+800 có khoảng 1.000m3 đất đá từ trên núi cao đổ sập xuống chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, dọc tuyến đường này hiện có hàng chục điểm sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở đất, gây lo lắng cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 8A gây lo lắng cho người và phương tiện tham giao thông.



“Quốc lộ 8 đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bên núi cao, bên vực sâu. Mùa mưa lũ đất, đá ngấm no nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở. Do vậy, khi đi qua tuyến đường này, chúng tôi thường xuyên quan sát, làm chủ tốc độ để phòng ngừa sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, anh Trần Trung Kiên ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cho biết.

Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, hiện nay trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn từ xã Sơn Kim 1 đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có khoảng 14 điểm thường xảy ra sạt lở. Trong đó, riêng đoạn khu vực eo Cô Gái từng xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Tuyến Quốc lộ 8A đoạn từ xã Sơn Kim 1 đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có khoảng 14 điểm thường xảy ra sạt lở.

Các biển cảnh báo sạt lở được cắm dọc đường để người và phương tiện chủ động phòng ngừa xảy ra tai nạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Cường- Ban điều hành dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A (Ban Quản lý dự án 4- Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, mùa mưa lũ nguy cơ sạt lở đất trên Quốc lộ 8A luôn tiềm ẩn.

“Tuyến Quốc lộ 8A hiện đang cải tạo, nâng cấp. Do vậy, chúng tôi luôn đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo sạt lở, nhắc nhở các đơn vị thi công chủ động phương án phòng ngừa, nếu phát hiện có sự cố xảy ra sẽ nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa sạt lở”, ông Nguyễn Trọng Cường thông tin.

Mùa mưa đất, đá ngấm no nước, trên tuyến Quốc lộ 8A xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Những vách đá trên Quốc lộ 8A có thể sạt lở, đổ sập bất cứ lúc nào trong mùa mưa lũ.

Tại một số vị trí xung yếu trên tuyến Quốc lộ 8A đã được gia cố chống sạt lở mái taluy dương.



Quốc lộ 8A đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đèo dốc quanh co, hiểm trở. Mỗi khi xảy ra sạt lở đất, Ban Quản lý dự án 4 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và các cơ quan, đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện tập trung dời dọn đất đá, giải tỏa, thông tuyến, không để các phương tiện vận tải ùn ứ kéo dài.

“Mùa mưa lũ, tuyến Quốc lộ 8A tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Vì vậy, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lái xe kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật, chủ động quan sát, làm chủ tốc độ nhất là vào những lúc trời tối, sương mù dày đặc. Khi xảy ra sạt lở, nhanh chóng cấm đường tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại”, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn