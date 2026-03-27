2 thanh niên bị nhóm đối tượng sử dụng đinh ba, dao quắm, đánh gây thương tích

Ngày 26-3, Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án 2 thanh niên bị một nhóm đối tượng sử dụng vũ khí nguy hiểm đinh ba, dao quắm đánh gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan công an



Trước đó, tối 7-3, nhóm 11 thanh thiếu niên trên rủ nhau lên địa bàn trung tâm TP Hải Dương (cũ) đua xe và tìm nhóm thanh, thiếu niên khác để đánh nhau. Khi đi các đối tượng sử dụng xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như đinh ba, dao quắm, vỏ chai bia…điều khiển xe máy thành hàng ngang, phóng nhanh với tốc độ rất cao, lạng lách, đánh võng xe qua nhiều tuyến đường từ trung tâm TP Chí Linh (cũ) đi sang địa bàn Trung tâm TP Hải Dương (cũ).

Đến khoảng 3 giờ 20 phút ngày 8-3, tại khu vực đường quốc lộ 390D cầu Hàn thuộc phường Thành Đông, TP Hải Phòng trong lúc di chuyển trên đường, các đối tượng phát hiện có nhóm thanh niên khác đi xe máy theo hướng Nam Sách về TP Hải Dương (cũ). Ngay lập tức, các đối tượng đuổi theo, đồng thời sử dụng tay không, đinh ba, dao quắm, đánh 2 thanh niên gây thương tích.

Ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng liên quan.

