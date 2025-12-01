Hỗn chiến trong tiệc cưới, 3 người thương vong

Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã tạm giữ Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về hành vi “Giết người” và Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, liên quan đến vụ án mạng xảy ra trong tiệc cưới đêm 29/11.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 29/11, Công an xã Thạnh Thới An nhận tin báo về vụ “Giết người” tại ấp Thạnh An 3. Nạn nhân là anh Trần Chí Tưởng (SN 2003, ngụ cùng địa phương), bị đâm một nhát vào ngực và tử vong tại chỗ.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm trên, tại nhà ông Trịnh Hữu Quốc (SN 1976, ngụ ấp Thạnh An 2) đang tổ chức tiệc cưới cho con trai. Trong lúc nhảy múa và hát hò, nhóm thanh niên tham dự tiệc đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, đối tượng Cường đã dùng vật nhọn đâm vào ngực anh Tưởng, khiến nạn nhân gục xuống và tử vong không lâu sau đó.

Ngoài nạn nhân tử vong, vụ hỗn chiến còn khiến hai người khác bị thương gồm anh Trịnh Hữu Khanh (SN 1990, ngụ phường Khánh Hòa), bị thương nặng vùng bụng; anh Phan Văn Sang (SN 1990, ngụ xã Thạnh Thới An), bị thương ở tay trái. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ Cường và Tường để phục vụ công tác điều tra. Hiện, Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Hà Giang

Nguồn tin: congly.vn